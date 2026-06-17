Giro inesperado para el banquillo del Rayo Vallecano: Este es el nuevo objetivo
El club ha deshojado la margarita y se ha decidido por un entrenador por el que tendrá que abonar una cantidad económica para sacarlo de su club actual
El Rayo Vallecano inicia un nuevo proyecto después de una temporada histórica. La salida de Iñigo Pérez rumbo al Villarreal CF obliga al conjunto vallecano ha buscar a un nuevo entrenador para comandar la plantilla la próxima temporada. A priori parecía que el elegido era Jagoba Arrasate, pero en un giro de los acontecimientos, el club rayista ha cambiado su objetivo y está cerca de cerrar a su nuevo técnico.
El periodista especializado en el mercado de fichajes, Matteo Moretto ha informado del cambio de guion en Vallecas después de que Arrasate lo tuviera todo pactado con el Rayo Vallecano. Finalmente el club ha deshojado la margarita y se ha decidido por un entrenador por el que tendrá que abonar una cantidad económica para sacarlo de su club actual. Un dato que explica que la apuesta rayista es total.
El elegido es Beñat San José. El entrenador de la SD Eibar tendrá que abonar unos 400.000 euros para salir de la entidad armera. Beñat ha convencido a la presidencia y a la dirección deportiva rayista por su estilo, deshaciendo el acuerdo que tenían apalabrado con Arrasate.
Beñat se estrenará en Primera División. A sus 46 años, el de San Sebastián ha ejercido casi toda su carrera lejos de España. Desde su salida del filial de la Real Sociedad en 2012 ha pasado por: Al Ittihad, Al Ettifaq, Antofagasta, Bolívar, Universidad Católica, Al Nasr, KAS Eupen, Mazatlán, Atlas y, desde febrero de 2025, el Eibar. Con los armeros ha dirigido sesenta partidos en temporada y media con; 27 victorias, 17 empates y 16 derrotas. Su trabajo ha sido positivo en Ipurua, de hecho esta misma temporada el Eibar se quedó a las puertas de jugar a la Promoción a Primera División, mientras que en el curso anterior también quedó cerca, aunque después de una importante recuperación saliendo de las plazas de abajo.
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