La Premier se lanza a por Arnau Martínez

El Girona afronta un verano que se presenta como uno de los más convulsos de los últimos años. Después de una temporada muy por debajo de las expectativas, el conjunto dirigido por Míchel certificó su descenso a Segunda División tras caer en Montilivi frente al Elche en la última jornada de LaLiga. Un golpe deportivo y económico que provocará importantes cambios en la plantilla y que podría traducirse en la salida de varias de sus principales figuras. Entre ellas destaca el nombre de Arnau Martínez, uno de los capitanes del equipo y uno de los futbolistas con mayor proyección del fútbol español.

El Fulham emerge como el principal candidato

El conjunto londinense se ha posicionado como uno de los clubes más interesados en hacerse con los servicios del defensa catalán. El Fulham considera que Arnau Martínez reúne las condiciones ideales para reforzar una plantilla que sigue creciendo temporada tras temporada en la Premier League. Su capacidad para desempeñarse tanto como lateral derecho como central, unida a su juventud y experiencia en la élite, convierten al futbolista del Girona en una oportunidad de mercado muy atractiva.

GIRONA, 04/10/2025.-El centrocampista del Girona Arnau MartÃ­nez, celebra su gol contra el Valencia durante el partido de la jornada 8 de la LaLiga EA Sports entre el Girona FC y el Valencia, este sÃ¡bado en el estadio municipal de Montilivi.-EFE/ David Borrat / David Borrat

Además, el internacional español podría compartir vestuario con Jorge Cuenca, otro futbolista español que milita en el conjunto de Craven Cottage. La presencia de jugadores españoles y el atractivo de competir en la Premier League son factores que podrían facilitar la adaptación de Arnau en caso de concretarse la operación.

Una cláusula rebajada que despierta el mercado

El descenso del Girona ha provocado que la cláusula de rescisión de Arnau Martínez se reduzca hasta los ocho millones de euros, una cifra especialmente asequible para clubes de la Premier League. El defensa, de 23 años, mantiene un valor de mercado de 10 millones de euros según Transfermarkt, por lo que el Fulham podría incorporar a un futbolista cotizado por un precio inferior a su tasación.

Brahim Diaz of Real Madrid CF and Arnau Martinez of Girona FC in action during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Real Madrid and Girona FC at Bernabeu stadium on April 10, 2026, in Madrid, Spain. AFP7 10/04/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press;2026;SOCCER;SPAIN;SPORT;ZSOCCER;ZSPORT;Real Madrid v Girona FC - LaLiga EA Sports; / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Durante las últimas campañas, Arnau se ha consolidado como una pieza indispensable en el esquema del Girona gracias a su regularidad, su polivalencia defensiva y su capacidad para incorporarse al ataque. Su crecimiento no ha pasado desapercibido para numerosos equipos europeos, aunque es el conjunto inglés el que, por el momento, parece haber tomado la delantera en la carrera por su fichaje.

Un proyecto ambicioso para seguir creciendo

El Fulham viene de firmar una temporada notable en la Premier League, terminando en la undécima posición y quedándose a tan solo un punto de los puestos que daban acceso a competiciones europeas. El equipo londinense ha logrado consolidar un proyecto competitivo y pretende seguir dando pasos adelante con incorporaciones de talento joven y contrastado.

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FC Barcelona's Lamine Yamal (R) in action against Girona's Arnau Martinez (L) during the Spanish LaLiga soccer match between Girona FC and FC Barcelona, in Girona, Spain, 16 February 2026. EFE/ David Borrat / David Borrat / EFE

Con futbolistas de calidad como Emile Smith Rowe liderando el proyecto deportivo, el club inglés busca elevar el nivel de su plantilla para pelear de forma habitual por posiciones europeas. En ese contexto, Arnau Martínez encaja perfectamente en el perfil que busca el Fulham: un defensor joven, con experiencia en la máxima categoría española, margen de crecimiento y un precio muy competitivo tras el descenso del Girona. Salvo un giro inesperado, el capitán gerundense podría estar viviendo sus últimos meses como jugador rojiblanco antes de iniciar una nueva aventura en una de las ligas más exigentes del mundo.