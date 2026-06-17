Pablo Maffeo confirma que ha fichado con un "superequipo"

“Me voy a un superequipo a ganarlo todo y a cumplir todos los objetivos. Estoy muy contento e ilusionado con el proyecto”, estas han sido las declaraciones de Pablo Maffeo antes de poner rumbo a Grecia. Se marcha a Olympiacos por unos 2,5 millones de euros, donde jugará a las órdenes de José Luís Mendilibar las próximas 3 temporadas. Al jugador argentino solamente le falta pasar el reconocimiento médico para que el fichaje se haga oficial.

Aunque durante esta temporada ha sido titular con el Mallorca, Maffeo ha dicho que su etapa en el club había acabado “hace un año”. Durante los últimos partidos de esta temporada, Maffeo tuvo algunos enfrentamientos con su propia afición porque le recriminaron su falta de compromiso con el RCD Mallorca. Aun así, en su salida el jugador argentino ha asegurado que le desea lo mejor al club y espera que vuelvan lo antes posible a primera división.

Pablo Maffeo, jugador del Mallorca, donde tiene contrato hasta 2027 / EFE

Con opciones de jugar en Europa

Pablo Maffeo aterriza en Atenas para jugar en el Olympiacos, que se ha deshinchado un poco desde que ganaron la Conference League en 2024. Aunque hicieron un buen papel en su vuelta a la Champions, donde llegaron hasta los octavos de final y le plantaron cara al Bayer Leverkusen, la temporada pasada no lograron ganar ningún título y los aficionados atribuyen el mal rendimiento a la falta de inversión. De cara al próximo año, el objetivo principal del club griego es pasar las rondas de clasificación para poder jugar la Champions por segunda temporada consecutiva.

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Maffeo sustituirá a Costinha, que ha sido el lateral derecho titular de Olympiacos esta temporada pero se acaba de hacer oficial su fichaje con el Brighton. La capacidad de Maffeo para sostener duelos individuales a una intensidad muy alta y su profundidad ofensiva serán claves para suplir la marcha del jugador portugués.