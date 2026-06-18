Angeliño, a un paso de volver al Deportivo

El Deportivo de la Coruña está firmando un regreso por la puerta grande a la máxima categoría del fútbol español, y no solo en los despachos o en la planificación deportiva habitual, sino apelando al romanticismo y al sentido de pertenencia. Angeliño Tasende (29 años), el talentoso lateral zurdo que actualmente milita en la AS Roma, se encuentra muy cerca de certificar su vuelta a casa. El futbolista de Coristanco, que abandonó la prolífica cantera blanquiazul hace más de una década con destino a las categorías inferiores del Manchester City, ve ahora el escenario idóneo para vestir la elástica del primer equipo en Primera División. Según ha informado MARCA, todas las partes implicadas muestran una predisposición absoluta y las negociaciones están bien encaminadas a priori, aunque todavía resta encajar la pieza más compleja del puzzle: alcanzar un acuerdo económico definitivo con el conjunto giallorosso, club con el que el gallego mantiene un contrato vigente hasta el año 2028.

P. C.

Una trayectoria europea de primer nivel con picos de 35 millones

La carrera de Angeliño desde que salió de la cantera deportivista ha sido una auténtica montaña rusa de experiencias al más alto nivel continental. Su explosión definitiva como uno de los carrileros más incisivos de Europa se produjo en la Bundesliga bajo las filas del RB Leipzig. En el conjunto alemán, el de Coristanco disputó un total de 100 partidos oficiales, logrando una espectacular cifra de 12 goles y 29 asistencias que llamaron la atención de todo el continente. Fue precisamente en Alemania donde, según los datos de la plataforma especializada Transfermarkt, el lateral gallego alcanzó su valor de mercado más alto, tasado en unos asombrosos 35 millones de euros, justo después de consolidar su madurez futbolística tras su paso por Inglaterra.

Posteriormente, tras experimentar una lógica bajada en su rendimiento, el Galatasaray turco llamó a su puerta con un proyecto sumamente seductor para competir en la Superliga otomana. No obstante, su travesía por Turquía fue efímera y apenas se prolongó durante 19 encuentros oficiales. Su siguiente y actual destino fue la AS Roma, una plaza de máxima exigencia donde Angeliño ha vuelto a recuperar la "regularidad competitiva" acumulando 80 partidos disputados, en los que ha aportado 4 goles y 7 asistencias. Ahora, con un bagaje internacional envidiable, el carrilero siente que es el momento perfecto para regresar a su tierra y liderar el proyecto del Dépor en su redescubrimiento de la Primera División.

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