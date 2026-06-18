Lío en el nuevo fichaje del Sevilla FC: el caso Patrik Mercado se complica tras la lesión

El posible fichaje de Patrik Mercado por el Sevilla FC ha entrado en una fase de máxima incertidumbre que ha generado un auténtico lío en la planificación deportiva del club andaluz. El futbolista ecuatoriano, que tenía un acuerdo muy avanzado con la entidad nervionense, aún no ha pasado el reconocimiento médico definitivo, y las primeras sensaciones que llegan desde el club no son nada optimistas.

Patrik Mercado, celebrando un gol / X

Según la información difundida por Gonzalo Tortosa en el programa El Chiringuito de Jugones, la dirección deportiva del Sevilla empieza a contemplar seriamente la posibilidad de descartar la operación. El motivo principal es la grave lesión que sufrió el jugador en la rodilla derecha, con rotura del ligamento cruzado anterior y afectación del menisco, un escenario que ha encendido todas las alarmas.

El acuerdo entre clubes, cerrado en torno a los 6 millones de euros con el Independiente del Valle, parecía completamente encarrilado antes del percance físico del jugador. Sin embargo, la situación ha dado un giro radical que ahora obliga a replantear toda la operación.

Patrik Mercado, llorando sobre la camilla / RRSS

El Sevilla FC, obligado a frenar en seco una operación estratégica

El Sevilla FC había identificado a Patrik Mercado como una apuesta de futuro dentro de su estrategia de incorporación de talento joven con potencial de revalorización. Sin embargo, el informe médico será determinante para decidir si el club mantiene o no el interés en el jugador.

La llegada de Patrik Mercado al Sevilla se complica tras la lesión / Independiente del Valle

En este momento, la sensación dentro de la entidad es de máxima prudencia. El club no quiere asumir riesgos importantes con futbolistas que presentan lesiones de larga duración, especialmente en una zona tan delicada como la rodilla. Por ello, aunque el talento del ecuatoriano no está en duda, la incertidumbre física está pesando más que el proyecto deportivo.

El reconocimiento médico que deberá realizar el jugador en España será la prueba clave para determinar si la operación sigue adelante o se rompe definitivamente.

Un preacuerdo en tensión y un futuro totalmente abierto

Desde el entorno del jugador y del club ecuatoriano se insiste en que existe un preacuerdo cerrado entre las partes y que la operación debería respetarse. Sin embargo, la aparición de una lesión de gravedad ha cambiado por completo el contexto y ha abierto un conflicto de intereses entre las dos entidades.

LUCÍA FEIJOO VIERA / FOTO: Pablo León

El caso ha generado un auténtico lío en el mercado de fichajes del Sevilla FC, que ahora debe decidir entre mantener su apuesta inicial o retirarse de una operación que ya no ofrece las garantías deportivas previstas en el momento del acuerdo.

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Mientras tanto, Patrik Mercado sigue pendiente de viajar a España para someterse a las pruebas definitivas. Será en ese momento cuando se escriba el capítulo final de una operación que, de estar prácticamente cerrada, ha pasado a convertirse en una incógnita total para el club nervionense.