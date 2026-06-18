El Real Madrid hace oficial un nuevo fichaje

El Real Madrid confirmó este jueves la incorporación del defensa francés Ibrahima Konaté, que firma por las próximas cuatro temporadas y quedará vinculado al conjunto blanco hasta el 30 de junio de 2030. El club hizo oficial la operación a través de un comunicado, culminando así un movimiento que llevaba semanas encarrilado y que había quedado condicionado a la celebración de las elecciones presidenciales de la entidad.

La llegada del internacional francés supone un importante refuerzo para el eje de la zaga madridista. Florentino Pérezya había avanzado durante la campaña electoral que Konaté sería uno de los fichajes si resultaba reelegido como presidente del club, una promesa que finalmente ha cumplido tras oficializarse el acuerdo.

A sus 27 años, Konaté aterriza en el Santiago Bernabéu después de finalizar su etapa en el Liverpool, donde se consolidó como uno de los centrales más destacados de la Premier League gracias a su potencia física, velocidad al corte y dominio del juego aéreo. El internacional francés llega con experiencia en la élite europea y con el objetivo de aumentar el nivel competitivo de una defensa que sufrirá una profunda renovación este verano.

Otro central para la rotación de Mourinho

Con su incorporación, el técnico madridista contará con una amplia nómina de centrales para afrontar una temporada cargada de exigencias. Konaté competirá por un puesto junto a Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Éder Militao y Raúl Asencio, en una defensa que busca recuperar la solidez mostrada en campañas anteriores. Además, el fichaje del francés se suma a la reciente incorporación de Marc Cucurella, confirmando la apuesta del club por reforzar la línea defensiva.

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Ibrahima Konaté, hablando con Jude Bellingham / ADAM VAUGHAN / EFE

La oficialización de Konaté representa un nuevo paso en la reconstrucción deportiva impulsada por el Real Madrid de cara al nuevo curso. Tras asegurar el fichaje del central francés hasta 2030, la entidad blanca continúa perfilando una plantilla que aspira a volver a competir por todos los títulos tanto en España como en Europa.