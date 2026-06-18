Oficial: El Rayo Vallecano anuncia a su nuevo entrenador

Se han barajado muchos nombres en las últimas semanas, pero el elegido para sustituir a Íñigo Pérez en el banquillo del Rayo finalmente será Beñat San José. El entrenador vasco anunció su renovación con el Eibar el pasado 2 de junio, pero el conjunto franjirrojo ha pagado la cláusula de rescisión de 400.000 euros para hacerse con sus servicios. El Rayo lo ha anunciado esta misma mañana en un comunicado oficial a través de su página web.

Joven, pero con mucha experiencia

Pese a que es un entrenador joven, ya cuenta con experiencia en muchos equipos. Dio sus primeros pasos como técnico en los banquillos de las categorías inferiores de la Real Sociedad. Tras 4 temporadas en San Sebastián, con 32 años comenzó una nueva aventura en Arabia. Allí dirigió al equipo sub-21 del Al-Ittihad y más tarde le ascendieron al primer equipo, con el que ganó la Copa de Campeones del Rey de Arabia Saudí en 2013.

Disputó 1 encuentro con el Al-Ettifaq y después se marchó a Sudamérica. Allí, primero entrenó al Antofagasta de la liga chilena, más tarde al Bolívar de la liga boliviana y volvió a Chile para finalizar su primera etapa en este continente con el CD Universidad Católica. Tuvo mucho éxito en los 3 clubes y ganó 3 títulos.

Posteriormente, se marchó al Al-Nasr, donde solamente dirigió 6 encuentros antes de que le fichara el KAS Eupen. Allí alcanzó las semifinales de la Copa de Bélgica y consiguió la mejor clasificación en la historia del club. En 2022 regresó a Latinoamérica, donde debutó en el banquillo de la Liga MX con el Mazatlán y más tarde volvió a Bolivia para iniciar una segunda etapa en el Bolívar. De Bolivia regresó a México para entrenar al Atlas, uno de los equipos más prestigiosos de la liga.

Entrenador revelación de segunda división

Desde que firmó con el Eibar en febrero de 2025 por 2 temporadas, Beñat se ha convertido en uno de los entrenadores revelación de LaLiga Hypermotion. Ha sumado los 3 puntos en el 45 % de los encuentros que ha dirigido. Durante su primera temporada, no solamente alejó al equipo de los puestos de descenso, sino que logró la mejor segunda vuelta de la historia del conjunto armero y este año mantuvo al Eibar en la lucha por el playoff hasta la última jornada.

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Ahora inicia su primera temporada en LaLiga, una de las competiciones más exigentes del mundo. Es su momento de demostrar si puede mantener el gran rendimiento que ha dado en varios clubes a lo largo de su carrera.