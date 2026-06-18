¡Que locura! Víctor Muñoz cambia al Newcastle por el Liverpool a última hora

El Newcastle llevaba persiguiendo a Víctor Muñoz desde invierno. Tenían claro que era una pieza que encajaba perfectamente en su esquema y estaban dispuestos a pagar prácticamente los 40 millones de su cláusula de rescisión. Se hablaba de una operación de 35 millones + 5 en variables aproximadamente, pero en las últimas horas la operación ha dado un giro. El Liverpool ha activado la cláusula y va a fichar al jugador, que firmará un contrato para las próximas 6 temporadas.

Las negociaciones han sido muy rápidas porque el Liverpool quería evitar a toda costa que el Newcastle se enterara de su interés por el futbolista. Para conseguir adelantarse, el conjunto "red" envió personal médico al hotel de Estados Unidos en el que Víctor Muñoz está concentrado con la selección española.

Fabrizio Romano ha anunciado que ya existe un acuerdo verbal entre ambas partes y, a no ser que ocurra otra gran sorpresa, Víctor Muñoz se convertirá en el primer fichaje de Iraola desde su llegada al Liverpool.

La sorpresa de la temporada

Osasuna firmó al canterano del Madrid el verano pasado por 5 millones y el extremo español ha sido una de las sorpresas de la temporada en España. Muñoz anotó 5 goles y dio 7 asistencias durante su primera temporada en LaLiga y había muchos clubes interesados en él. Su principal arma es la velocidad, pero también es un jugador muy versátil y con una gran capacidad de regate. Posiblemente, sus características encajaran a la perfección en el esquema de Iraola.

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El delantero del Osasuna, Víctor Muñoz, celebra el primer gol conseguido durante el partido de la jornada 6 de Liga que disputan este jueves ante el Elche CF en el estadio El Sadar en Pamplona. EFE/Jesús Diges. (Osasuna) (Elche) / Jesús Diges / EFE

El Madrid también saldrá beneficiado

Osasuna no será el único beneficiado de esta operación, porque el Madrid conserva el 50 % de los derechos del jugador. Por tanto, el club blanco se llevará 20 millones del fichaje del jugador, que se sumarán a los 5 que ya obtuvo cuando lo vendió a Osasuna. Fabrizio también ha confirmado que en esta ocasión el Madrid no tendrá opción de recompra por el jugador, pero si que conserva el derecho de tanteo. Por tanto, si el Liverpool recibe una oferta por el futbolista, el Madrid tendrá preferencia para ficharlo si la iguala. Aunque, incluso en ese caso, el jugador tendrá la última palabra.