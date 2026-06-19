Monchi está a punto de fichar a la estrella del CD Castellón

Tras una segunda vuelta muy mala que casi les cuesta la plaza en primera división, el Espanyol está confeccionando la plantilla de cara a la próxima temporada. La propiedad del club y la dirección deportiva quieren que el equipo de un salto de calidad, pero el presupuesto para conseguirlo no es muy holgado. Todo apunta a que el primer fichaje de la ‘era Monchi’ en el conjunto perico va a ser el máximo goleador del equipo revelación de Segunda, Álex Calatrava.

Pese a no ser un delantero puro, ‘Cala’ ha anotado 14 goles y ha dado 8 asistencias esta temporada con el Castellón. Su cláusula era de 10 millones, pero al no haber logrado el ascenso bajó a 5 millones. Esa circunstancia ha hecho que varios equipos de Primera se interesen en él. Entre ellos se encuentran: Osasuna, Celta y Espanyol. Este último ha cogido más fuerza a lo largo de los últimos días y salvo sorpresa jugará en Cornellà la próxima temporada.

Álex Calatrava, la joya del CD Castellón / INSTAGRAM

El Espanyol acelera la operación

Esports Cope ha confirmado que el acuerdo con el jugador es total y los clubes ya han iniciado una negociación. Además, también cuentan que Monchi, director deportivo del Espanyol, está estudiando la forma de que el fichaje se lleve a cabo sin necesidad de pagar la cláusula de rescisión. El conjunto perico no tiene inconveniente en pagar los 5 millones, pero entonces la operación no se podría cerrar hasta el 1 de julio. Por tanto, otros equipos podrían entrometerse.

Actualmente, las opciones que propone Monchi para abaratar el fichaje es incluir a futbolistas cedidos que interesen al CD Castellón. El director deportivo del Espanyol baraja incluir en la operación a Miguel Rubio o Marcos Fernández, aunque al Castellón le interesa cobrar los 5 millones íntegros para poder aumentar su límite salarial. De todas formas, Esports Cope asegura que si el conjunto albinegro ve positivo quedarse cedido a alguno de los jugadores pericos que se han puesto encima de la mesa, el fichaje se confirmará en las próximas horas.

Noticias relacionadas

Un viejo deseo

Manolo González anda detrás del fichaje de Calatrava desde hace mucho tiempo. Cuando entrenaba al Badalona en 2020, ya intentó el fichaje del mediapunta, pero no consiguió firmarlo. El verano pasado, ya en el Espanyol, Manolo González volvió a pedir la llegada de Calatrava. Fran Gagarza, director deportivo del club en aquel momento, intentó firmarlo pero no fue posible por cuestiones económicas. Ahora, el técnico del conjunto perico ve más cerca que nunca la posibilidad de poder entrenar al jugador.