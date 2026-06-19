El Betis quiere hacer un ‘doblete’ con el Madrid: Sus dos objetivos en el mercado

El Mundial 2026 parece haber dejado algo de lado el mercado de fichajes, pero anda más lejos de la realidad. Los equipos se mueven y algunos de ellos ya han hecho alguna incorporación importante como el Madrid con Bernardo Silva y Cucurella o el Liverpool con Víctor Muñoz, pero la Copa del Mundo siempre retrasa algunas semanas más la corriente de operaciones.

En LaLiga también está todo bastante parado, aunque los equipos ya han preguntado en muchas puertas, aún no se han lanzado a cerrar fichajes. Uno de los equipos más activos en las noticias de fichajes está siendo el Real Betis. El conjunto verdiblanco volverá a la Champions League la próxima temporada por ello necesitan dar un salto de calidad en su plantilla.

Pellegrini y Antony / Betis

El Betis mira al Madrid para reforzarse por partida doble

Es un secreto a voces que los verdiblancos desean el regreso de Dani Ceballos. Todo y que le mediocentro no cuenta para José Mourinho y abandonará la entidad esta temporada, después de un final de etapa marcado por su desencuentro con Álvaro Arbeloa. A priori es posible que Ceballos salga del Madrid con la carta de libertad lo que haría posible una vuelta a Heliópolis.

No obstante en la dirección deportiva del Betis hay otro objetivo en el Santiago Bernabéu. Según informa Marca los verdiblancos suspiran por Fran García para su lateral izquierdo.

Fran García y Sergio Carreira, en una acción del partido. / EFE

El fichaje de Marc Cucurella eleva a cuatro las piezas de las que dispone Mourinho para esa posición. Mendy, lesionado, Carreras y Fran García. Así pues el lateral tiene una situación complicada que podría llevarlo a salir del Madrid.

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En esas anda pendiente un Betis que considera que es una opción ideal para su plantilla; por edad, calidad y experiencia. Según el citado medio la salida de Fran García estaría cifrada en unos diez millones de euros. Sin embargo, como le ocurre a muchos equipos de LaLiga, primero tiene que aligerar la plantilla para acometer fichajes de este tipo.