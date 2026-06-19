De Anthony Gordon a Jorge Salinas, el Barça está a punto de cerrar su segundo fichaje
El lateral izquierdo del Racing de Santander vestirá de blaugrana la próxima temporada
El millonario fichaje de Anthony Gordon abrió el mercado del Barcelona. La prioridad del conjunto blaugrana de cara a la temporada que viene es firmar a un delantero, pero este fichaje llegará cuando acabe el Mundial. Mientras tanto, el jugador elegido como segundo fichaje del mercado es Jorge Salinas.
Durante esta campaña, Salinas ha disputado 33 encuentros y ha sido vital en el regreso del Racing a LaLiga. Estaba en la agenda de muchos equipos, tanto españoles como de la Premier, pero Salinas quería jugar en el FC Barcelona y finalmente así será. Su perfil es muy interesante, porque aunque juega de lateral izquierdo también tiene experiencia como central. Además tan solo tiene 19 años y es una apuesta muy interesante de cara al futuro. Además, Jorge ha disputado 5 partidos con la selección española sub-19 y 4 con la sub-18.
El objetivo es abaratar el fichaje
Tiene una cláusula de rescisión de 8 millones, pero el Barça espera no tener que recurrir a ella. Su idea es abaratar el fichaje incluyendo la cesión de algún jugador que pueda ser de interés para el Racing. Aun así, el club blaugrana tendrá que actuar rápido, porque a partir del 1 de julio su cláusula aumentará a 16 millones de euros.
La idea es que se una al grupo durante la pretemporada y tenga ficha con el primer equipo. Su llegada no impedirá que el Barça acuerde un fichaje en propiedad por Joao Cancelo, que es otro de los objetivos del club.
- Final | Valencia Basket - FC Barcelona; la final de la Liga Endesa, en vivo
- El exvalencianista Cavani rompe con Boca Juniors y se ofrece al mercado de fichajes
- El director deportivo del FC Barcelona se reúne con los agentes del valencianista Javi Guerra
- Fichaje NBA para la Euroliga: Regresa a un top de Europa y rival de Valencia Basket
- OFICIAL | Primera equipación Valencia 26/27: Vuelta al origen para la camiseta del último año en Mestalla
- La cláusula de Javi Guerra es de 40 millones de euros... y asciende en el mes de agosto
- Kempes: 'Me calenté tanto que ningún jugador de Argentina me habla todavía
- De la permanencia en Primera a las aulas de la universidad: las merecidas vacaciones de Carlos Espí