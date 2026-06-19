De Anthony Gordon a Jorge Salinas, el Barça está a punto de cerrar su segundo fichaje

El millonario fichaje de Anthony Gordon abrió el mercado del Barcelona. La prioridad del conjunto blaugrana de cara a la temporada que viene es firmar a un delantero, pero este fichaje llegará cuando acabe el Mundial. Mientras tanto, el jugador elegido como segundo fichaje del mercado es Jorge Salinas.

Durante esta campaña, Salinas ha disputado 33 encuentros y ha sido vital en el regreso del Racing a LaLiga. Estaba en la agenda de muchos equipos, tanto españoles como de la Premier, pero Salinas quería jugar en el FC Barcelona y finalmente así será. Su perfil es muy interesante, porque aunque juega de lateral izquierdo también tiene experiencia como central. Además tan solo tiene 19 años y es una apuesta muy interesante de cara al futuro. Además, Jorge ha disputado 5 partidos con la selección española sub-19 y 4 con la sub-18.

El objetivo es abaratar el fichaje

Tiene una cláusula de rescisión de 8 millones, pero el Barça espera no tener que recurrir a ella. Su idea es abaratar el fichaje incluyendo la cesión de algún jugador que pueda ser de interés para el Racing. Aun así, el club blaugrana tendrá que actuar rápido, porque a partir del 1 de julio su cláusula aumentará a 16 millones de euros.

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La idea es que se una al grupo durante la pretemporada y tenga ficha con el primer equipo. Su llegada no impedirá que el Barça acuerde un fichaje en propiedad por Joao Cancelo, que es otro de los objetivos del club.