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De Anthony Gordon a Jorge Salinas, el Barça está a punto de cerrar su segundo fichaje

El lateral izquierdo del Racing de Santander vestirá de blaugrana la próxima temporada

Jorge Salinas con el racing de santander

Jorge Salinas con el racing de santander / @RealRacingClub

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Álvaro Escrig

El millonario fichaje de Anthony Gordon abrió el mercado del Barcelona. La prioridad del conjunto blaugrana de cara a la temporada que viene es firmar a un delantero, pero este fichaje llegará cuando acabe el Mundial. Mientras tanto, el jugador elegido como segundo fichaje del mercado es Jorge Salinas.

Durante esta campaña, Salinas ha disputado 33 encuentros y ha sido vital en el regreso del Racing a LaLiga. Estaba en la agenda de muchos equipos, tanto españoles como de la Premier, pero Salinas quería jugar en el FC Barcelona y finalmente así será. Su perfil es muy interesante, porque aunque juega de lateral izquierdo también tiene experiencia como central. Además tan solo tiene 19 años y es una apuesta muy interesante de cara al futuro. Además, Jorge ha disputado 5 partidos con la selección española sub-19 y 4 con la sub-18.

El objetivo es abaratar el fichaje

Tiene una cláusula de rescisión de 8 millones, pero el Barça espera no tener que recurrir a ella. Su idea es abaratar el fichaje incluyendo la cesión de algún jugador que pueda ser de interés para el Racing. Aun así, el club blaugrana tendrá que actuar rápido, porque a partir del 1 de julio su cláusula aumentará a 16 millones de euros.

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La idea es que se una al grupo durante la pretemporada y tenga ficha con el primer equipo. Su llegada no impedirá que el Barça acuerde un fichaje en propiedad por Joao Cancelo, que es otro de los objetivos del club.

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