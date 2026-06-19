La Real desmiente los rumores sobre Remiro…pero trabaja en su recambio
El portero txuri-urdin está en la lista de muchos equipos, por lo que la dirección deportiva le busca un posible sustituto
Álex Remiro entra este verano en su último año de contrato y su cláusula baja de 50 a 12 millones. Por el momento, el director deportivo de la Real Sociedad, Erik Bretos, asegura que cuenta con Remiro para la siguiente temporada. “No he tenido conversaciones sobre él y no me ha dicho que quiera salir”, admite Bretos. No obstante, el portero español está en la agenda de varios equipos, por lo que la Real debe anticiparse en caso de que Remiro decida ponerle fin a su etapa bajo los palos de Anoeta.
Por ello, el club donostiarra ya tiene varias opciones sobre la mesa y el periodista Ángel García ha adelantado que uno de ellos es Leo Román. Su juventud y experiencia en LaLiga son dos factores que gustan mucho en Donosti, pero renovó con el Mallorca el año pasado hasta 2030. Para dejarle salir, el club balear se remite a su cláusula de rescisión de 12 millones de euros. En caso de que Remiro se marchara, aunque sería una gran inversión, la Real Sociedad podría asumir su fichaje.
Joven y debutante con la selección
Leo Román ha sido formado en la cantera del Mallorca y debutó con el primer equipo en el primer equipo durante la temporada 21/22. Dos años después salió cedido al Real Oviedo, donde jugó 46 partidos y acumuló 17 porterías a cero entre la temporada regular y el playoff de ascenso.
Cuando volvió al RCD Mallorca se disputó el puesto con Dominik Greif, que en agosto de 2025 se marchó al Lyon. Esta última temporada ha sido el portero titular e incluso debutó con la selección española el pasado 4 de junio en un amistoso contra Irak. La próxima campaña la portería del Mallorca seguiría siendo suya, pero tras el descenso Leo Román se está planteando salir y la Real Sociedad no es su única opción.
Otras posibilidades fuera de España
Ángel García asegura que la Roma también está en la pelea para hacerse con los servicios de Leo Román. El club italiano está dispuesto a pagar la cláusula, pero a Román le atrae más la idea de continuar en España. Su motivo principal es que desea seguir acumulando minutos y en la Roma, el portero serbio Mile Svilar está asentado como titular indiscutible.
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