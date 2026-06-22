Corona ficha un alicantino para el Panathinaikos

Miguel Ángel 'Corona' tiene margen para fichar. Quien fuera secretario técnico del Valencia CF durante seis campañas ha visto cómo, por fin, dispone de más voz y voto en las decisiones a la hora de configurar la plantilla. El Panathinaikos terminó en cuarta posición tras una floja temporada de los de Rafa Benítez, que salió del club antes de lo previsto inicialmente.

El curso pasado, el cuadro heleno invirtió cerca de 31 millones en fichajes, claro que recibió casi 47 en traspasos, destacando sobre el resto la dupla Ioannidis - Vagiannidis, que se marcharon al Sporting de Portugal por un total de 35 kilos. Con este balance positivo, no es de extrañar que dispongan de caja para acometer más incorporaciones... y ya llevan tres.

Étienne Camara (4 millones), Anass Zaroury (3 millones) y, en breve, Iñaki Peña (3 millones) son los primeros fichajes, si bien la firma del extremo marroquí se produce tras ejecutar la opción de compra. La novedad ha sido la incorporación del guardameta alicantino del FC Barcelona según publica Sport. A sus 27 años, llega para cubrir la baja de Lafont, quien regresa al Nantes tras su cesión en el combinado griego.

Iñaki Peña, otra apuesta de Corona

El exguardameta del Elche deberá competir el puesto con otro recién llegado, como es el argentino Lucas Chaves, cedido por Argentinos Juniors. También se encuentra todavía en la plantilla el griego Kotsaris, un suplente de garantías que podría salir este mismo verano. El club azulgrana tenía claro que no iba a poner ningún impedimento a la salida de su canterano, ya que necesitan tanto hacer caja como liberar fichas del primer equipo y las negociaciones con el Panathinaikos son beneficiosas para todas las partes.

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Al Barça le sobran porteros

Por otro lado, en portería todavía figuran dos fijos como son Joan García y Szczesny, además de un 'marrón' como es Ter Stegen al que también se le pretende buscar un nuevo destino, aunque ahora sin la motivación de intentar jugar un Mundial. En el filial también hay limpia bajo palos.