La venta millonaria que puede hacer Mateu Alemany para intentar fichar a Kang In

El Atlético de Madrid es uno de los clubes más adinerados de Europa. Sin ir más lejos, en las dos últimas temporadas ha gastado 419 millones de euros en incorporaciones, vendiendo jugadores por un total de 260. La llegada de Mateu Alemany hace un año hizo que se produjera el segundo curso de mayor desembolso de su historia (231) por detrás de los 247 de la 19/20 con el fiasco de Joao Félix como abanderado por 127 kilos.

Fiasco o no, el curso pasado llegaron muchos jugadores en una nueva revolución en la plantilla de Simeone. Baena, Lookman, Hancko, Johnny Cardoso, Raspadori, Almada, Ruggeri, Mendoza, Pubill y otros tantos de menor coste repoblaron el vestuario. El reparto de minutos varió según cada uno e incluso el propio Raspadori se marchó en invierno por la misma cantidad (22 millones) que se abonaron por él meses antes. Otros de los mencionados saldrán próximamente, cedidos o vendidos.

Muchos cambios de equipo por millonadas

Thiago Almada llegó del Botafogo por 21 millones de euros, pero su rendimiento estuvo por debajo de lo esperado por la dirección deportiva. No hay que olvidar que en el pasado Atlanta abonó 14,5 a Vélez por su entonces estrella y un par de años después sorprendió Botafogo al pagar más de 24 por el internacional argentino para sólo unos meses después cedérselo al Lyon y ser vendido a Mateu Alemany al término de su primera temporada. Ahora, curiosamente, vuelve a tener el cartel de 'se vende'.

Dela pugna con Thiago Almada / LaLiga

Almada, negocio redondo para Alemany

Según 'TYCSports', el jugador tendría una oferta para irse al Al Ahli de Arabia, quienes dejarían unos 30 millones de euros por un jugador suplente que no terminó de encajar en los planes del técnico a pesar de ser capaz de jugar en casi cualquier posición del centro del campo y delantera.

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Kang In Lee, a la espera

El brillante rendimiento internacional del canterano valencianista no ha hecho más que reforzar la convicción de Simeone y Mateu Alemany. Aunque la negociación con el PSG se presenta compleja, el Atlético considera que Kang In Lee representa una oportunidad estratégica para fortalecer su ataque después de que la opción Bernardo Silva se haya alejado definitivamente.