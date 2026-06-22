Oficial: El exvalencianista Canales vuelve a LaLiga
El Racing anuncia el fichaje más esperado, Sergio Canales vuelve a Santander
El exvalencianista regresa a LaLiga a sus 35 años para vestir de nuevo la camiseta con la que creció
Sergio Canales regresa a LaLiga, el Racing de Santander hace oficial su fichaje y firma así su primer refuerzo para la temporada 26/27. El centrocampista cántabro vuelve a casa a sus 35 años y el acuerdo con el club es hasta el 30 de junio de 2028. Tras la celebración del ascenso racinguista 14 temporadas después, se anuncia el fichaje más esperado por la afición. Era el objetivo del club desde hace años, el verano pasado estuvo muy cerca de cumplirse.
El Racing publica en sus redes un vídeo emotivo en el que el propio jugador pone su voz: "De pequeño soñaba con jugar algún día en el Sardinero...". En el vídeo aparecen los mejores momentos de Canales, sus mejores goles y apariciones y cierra con un vídeo actual en el que el futbolista afirma: "Ha llegado la hora de volver a casa".
El exvalencianista volverá también a Mestalla, en el año de su despedida. Canales jugó dos años en el Valencia CF, llegó cedido del Real Madrid en la 11/12 y en la siguiente temporada el club valencianista ejecutó la compra por 7,5 millones de euros. Jugó únicamente un año más antes de irse en la 13/14 a la Real Sociedad.
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