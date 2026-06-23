Oficial: El Mallorca presenta al sustituto de Demichelis

Tras la inesperada salida de Martin Demichelis al Leipzig, el Mallorca ha reaccionado rápido para encontrar a su sustituto en el banquillo. El elegido es Luís García Fernández, que viene de quedarse a las puertas de jugar la final por el ascenso con la UD Las Palmas. El entrenador español firma hasta junio de 2027, con una temporada adicional en función de su rendimiento.

Su carrera como entrenador y su estilo

Su carrera como entrenador comenzó como asistente en el equipo sub-21 del KAS Eupen de la liga belga durante la temporada 2018. También fue primer entrenador del Espanyol durante una parte de la campaña 2022-2023 y otra de la 2023-2024. Antes de marcharse a Las Palmas fue asistente de Tintín Márquez en la selección de Qatar e incluso llegó a dirigirla como primer entrenador durante 5 partidos.

Se caracteriza por ser un entrenador cercano, pero con una personalidad fuerte que le ha costado más de un desencuentro con algún jugador. Tácticamente, ha construido su identidad a partir de la seguridad defensiva. Además, en ataque le gusta construir las jugadas tocando desde atrás y controlar la posesión del balón.

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Objetivo: LaLiga

Luís García cuenta con la ventaja de que ya conoce Mallorca, porque jugó con el primer equipo durante la temporada 2004/2005. Disputó 37 partidos, en los que metió 11 goles y dio 2 asistencias. Ahora es el encargado de devolver al equipo a primera división y la exigencia por conseguirlo va a ser máxima.