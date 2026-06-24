Monchi anda tras el fichaje de un viejo objetivo del Valencia CF

Monchi está buscando un extremo que mejore el ataque del Espanyol para la próxima temporada. Entre los nombres que baraja el director deportivo aparece el de Bryan Zaragoza, futbolista del Bayern de Munich que, tras una trayectoria llena de altibajos desde su explosión en el Granada, podría encontrar en el conjunto perico la oportunidad ideal para relanzar su carrera.

Una montaña rusa sin fin

La carrera de Bryan Zaragoza está siendo una montaña rusa. El extremo malagueño irrumpió en primera división durante la temporada 23-24 con el Granada, donde se convirtió en una de las grandes promesas del campeonato gracias a su desborde y su velocidad. Su explosión fue tan impactante, que un gigante de Europa como el Bayern de Múnich decidió ficharle en diciembre de 2024. El plan era que permaneciera en Granada hasta el final de aquella temporada, pero finalmente se marchó a Alemania en febrero.

Archivo - Bryan Zaragoza, en un partido con el Celta de Vigo en la Europa League. / Europa Press/Contacto/Davide Puglisi - Archivo

Su salida no estuvo exenta de polémica. Gran parte de la afición del Granada consideró que Bryan les estaba abandonando después de haberse comprometido a quedarse para luchar por la permanencia. Finalmente, tanto el club como el jugador tuvieron destinos similares. El Granada bajó a segunda división y Bryan nunca logró ganarse un puesto en el Bayern, donde solamente jugó 170 minutos repartidos en 7 partidos de 15 posibles.

Ante la falta de minutos, el club alemán decidió que lo mejor para él era que se marchara cedido y pudiera seguir acumulando experiencia. El destino elegido fue Osasuna. En Pamplona, Bryan recuperó la confianza y volvió a jugar a un gran nivel. Jugó 27 partidos y aunque es cierto que solamente anotó un gol, el extremo malagueño dio 6 asistencias y fue una pieza fundamental del equipo.

Tras una gran etapa en Pamplona, el Bayern pensó que lo mejor para el jugador era continuar su carrera en España. Por tanto, le enviaron cedido al Celta de Vigo. En el conjunto de Claudio Giráldez lo tenía todo. Estabilidad, continuidad y un entorno muy positivo para seguir creciendo. Sin embargo, volvió a aparecer la tentación de salir al extranjero y Bryan, una vez más, no pudo resistirse.

Bryan Zaragoza contra el Napoli. / SD

Durante el mercado invernal de 2026, Bryan rompió su cesión con el Celta y se marchó a la Roma. Su situación en Italia ha recordado mucho a lo que le ocurrió en Alemania hace 2 años. El jugador español no ha conseguido encontrar su sitio y ha jugado muy pocos minutos.

Monchi tiene otras opciones

Zaragoza tiene contrato con el Bayern hasta 2029, pero el interés del Espanyol le abre una puerta para poder volver a España cedido una temporada más. Aun así, el jugador malagueño no es el único extremo que está en la agenda de Monchi. Otra de las opciones del director deportivo del club perico es Ilias Akomach. El futbolista hispano-marroquí tiene contrato con el Villarreal hasta 2028.

El Espanyol ya le quiso en enero, pero finalmente se marchó al Rayo, donde ha jugado cedido 16 partidos. El problema que tiene Monchi para llevar a cabo el fichaje de Ilias es que el Villarreal por el momento no se plantea cederlo de nuevo y el coste de traspaso, 10 millones, es muy elevado. Además, también cabe la posibilidad de que Íñigo Perez, que ya fue su entrenador en el Rayo, cuente con él para la próxima temporada.

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Bryan Zaragoza durante la firma de su contrato / Celta de Vigo

La situación con Bryan Zaragoza es distinta. Aunque el Bayern sí que está dispuesto a cederlo, el jugador español cobra un salario muy elevado. De hecho, el Celta ya hizo un esfuerzo económico muy grande para traerle la temporada pasada y habrá que ver si el Espanyol también está dispuesto a hacerlo.