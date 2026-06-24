Demichelis planea una nueva puñalada al Mallorca

El descenso del Mallorca a la Liga Hypermotion fue un duro golpe para un equipo que tuvo opciones de salvarse en la última jornada. Con ello llegó la espantada de Martín Demichelis a pesar de tener contrato y asegurar que se quedaría para ascender de nuevo al equipo. En el fútbol, como en la vida, todo lo mueven intereses y los del técnico argentino estaban muy lejos de Baleares.

El Leipzig llamó a la puerta del preparador y no dudó ni un instante en hacer las maletas y dejar colgado al Mallorca. La salida de Demichelis molestó por las formas y promesa previa, pero nada comparado a lo que supondrá la marcha de jugadores importantes de la plantilla. Vedat Muriqi, uno de los grandes goleadores del curso pasado, se marchó al Fenerbahçe por 15 millones, un traspaso alto para un jugador de 32 años que no estaba dispuesto a jugar en Segunda. Pero no será el único.

'DÍA DE PIRATA' EN EL MALLORCA CON MURIQI / REAL MALLORCA

Habrá más salidas

Leo Román, Pablo Torre, Jan Virgili o Samú Costa son otros que tienen un pie fuera gracias al cartel que tienen. Alguno puede salir cedido, otros en forma de traspaso. La buena campaña de Samú Costa le ha servido para acudir al Mundial 2026 en defensa de Portugal. Todo un escaparate para un jugador por el que pueden sacar una buena cantidad este verano. ¿Y cuál es el problema? Se asume la salida del centrocampista, pero escuece que una de las posibilidades sea para irse al Leipzig de Demichelis.

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Demichelis se lo quiere llevar del Mallorca

Según Fabrizio Romano, el que fuera preparador balear ha pedido un esfuerzo para llevarse a la estrella mallorquina. Costa tiene contrato hasta 2028 y una cláusula de 30 kilos que difícilmente pueden afrontar los centroeuropeos, pero sin duda los de Son Moix no pueden retener por mucho más al jugador en lo que se viene como otra puñalada de Demichelis.