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Polémica con el clausulazo que pretendía ejecutar el FC Barcelona

Jorge Salinas está siendo seguido por media Europa, pero los culés tienen tomada la delantera. Podría terminar decidiendo un juez

Jorge Salinas, estrella emergente del Racing de Santander

Jorge Salinas, estrella emergente del Racing de Santander

Racing de Santander

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Javier Bengoa

Javier Bengoa

Jorge Salinas apuntaba a convertirse en nuevo jugador del Barça de cara al próximo curso. Se trata de uno de los laterales del futuro y a sus 19 años ha sido pieza clave en el ascenso del Racing de Santander a LaLiga. Precisamente esto, el ascenso, es lo que puede traer cola al clausulazo que pretendían ejecutar desde Barcelona.

Con contrato hasta 2029, las intenciones del club cántabro pasaban por mantener a su estrella emergente en la plantilla, pero son conscientes de que media Europa anda tras sus pasos. Equipos de Alemania, Portugal, Italia e Inglaterra están tanteando su incorporación, mientras que en Espala han sonado Celta de Vigo, Atlético de Madrid y FC Barcelona, que es quien tiene tomada la delantera al resto. Y el jugador, encantado.

El caso es que su cláusula de rescisión es de 8 millones en LaLiga Hypermotion, pero se duplica a 16 una vez el equipo logra el ascenso. Y aquí es donde nace la polémica. El Racing ha logrado el ascenso, de eso no hay duda, pero desde el conjunto culé y según publica 'Sport' también el agente del futbolista, quieren entender que hasta el 1 de julio siguen siendo equipo de Segunda, por mucho que su ascenso a Primera sea oficial.

Jorge Salinas con el racing de santander

Jorge Salinas con el Racing de Santander / @RealRacingClub

¿8 ó 16 de cláusula? El jugador, con la sub-19

Desde el Camp Nou siguen en sus trece y parecen tener claro que no habrá negociación posible de esos 8 kilos como se pretendía, por lo que están cerca de decidirse a abonar lo que consideran estipula su cláusula antes de que dentro de menos de una semana se ejecute ya, sin lugar a dudas, el nuevo precio de salida. Con el jugador concentrado en la selección sub-19, todo está en espera de que los catalanes se lancen a pagar la que piensan que es su cláusula. En caso de conflicto judicial posterior, parece claro que el asunto terminaría por generar jurisprudencia.

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Llegue o no el 1 de julio, todo apunta a que a Joan Laporta le tocará tratar de entablar conversaciones con la entidad cántabra para evitar demorar o perder el fichaje que ofrece un buen presente y mejor futuro.

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