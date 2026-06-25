Polémica con el clausulazo que pretendía ejecutar el FC Barcelona

Jorge Salinas apuntaba a convertirse en nuevo jugador del Barça de cara al próximo curso. Se trata de uno de los laterales del futuro y a sus 19 años ha sido pieza clave en el ascenso del Racing de Santander a LaLiga. Precisamente esto, el ascenso, es lo que puede traer cola al clausulazo que pretendían ejecutar desde Barcelona.

Con contrato hasta 2029, las intenciones del club cántabro pasaban por mantener a su estrella emergente en la plantilla, pero son conscientes de que media Europa anda tras sus pasos. Equipos de Alemania, Portugal, Italia e Inglaterra están tanteando su incorporación, mientras que en Espala han sonado Celta de Vigo, Atlético de Madrid y FC Barcelona, que es quien tiene tomada la delantera al resto. Y el jugador, encantado.

El caso es que su cláusula de rescisión es de 8 millones en LaLiga Hypermotion, pero se duplica a 16 una vez el equipo logra el ascenso. Y aquí es donde nace la polémica. El Racing ha logrado el ascenso, de eso no hay duda, pero desde el conjunto culé y según publica 'Sport' también el agente del futbolista, quieren entender que hasta el 1 de julio siguen siendo equipo de Segunda, por mucho que su ascenso a Primera sea oficial.

Jorge Salinas con el Racing de Santander / @RealRacingClub

¿8 ó 16 de cláusula? El jugador, con la sub-19

Desde el Camp Nou siguen en sus trece y parecen tener claro que no habrá negociación posible de esos 8 kilos como se pretendía, por lo que están cerca de decidirse a abonar lo que consideran estipula su cláusula antes de que dentro de menos de una semana se ejecute ya, sin lugar a dudas, el nuevo precio de salida. Con el jugador concentrado en la selección sub-19, todo está en espera de que los catalanes se lancen a pagar la que piensan que es su cláusula. En caso de conflicto judicial posterior, parece claro que el asunto terminaría por generar jurisprudencia.

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Llegue o no el 1 de julio, todo apunta a que a Joan Laporta le tocará tratar de entablar conversaciones con la entidad cántabra para evitar demorar o perder el fichaje que ofrece un buen presente y mejor futuro.