Confirmado: Robert Lewandowski ya tiene nuevo destino

Robert Lewandowski ya sabe cuál será su próximo paso en su dilatada carrera profesional. El veterano delantero deja el FC Barcelona para probar suerte una liga más exótica y lejos del grueso de ligas de Europa. El polaco, que finaliza contrato este verano, se unirá a una de las ciudades más importantes de los Estados Unidos.

Fabrizio Romano ha desvelado en exclusiva cuál será el nuevo equipo de Lewandowski. El polaco ha disputado esta temporada 46 partidos en los que ha anotado 19 goles. Una cifra importante de partidos y goles a pesar de su edad y que demuestran la vigencia del veterano delantero.

Ahora a sus 37 años firmará por Chicago Fire, dejando atrás una cascada de goles en Barcelona, Múnich y Dortmund, entre otros lugares. Allí se convertirá en la estrella del Soldier Field, en un equipo que quiere ganar protagonismo en la liga. En la plantilla del Fire se encuentran Hugo Cuypers y Jonathan Bamba, como principales jugadores con pasado en Europa.

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Lewandowski, con más de 500 goles en su haber, prueba suerte en una liga donde cada vez más jugadores europeos eligen terminar su carrera, sin ir más lejos, el último gran desembarco, el de Antoine Griezmann en Orlando.