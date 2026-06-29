El Betis rescinde a Chimy Ávila, que podría recalar en otro equipo de LaLiga gratis

Chimy Ávila fue uno de los delanteros de moda de LaLiga al poco de llegar a Osasuna. Pero de eso hace ya tiempo. El delantero hispanoargentino padeció dos graves lesiones que le impidieron fichar por el FC Barcelona en el mercado invernal de la 19/20 cuando mejor estaba y después afianzarse de nuevo en El Sadar. Su rendimiento goleador bajo considerablemente y no pudo volver a ser el mismo. Sin embargo, su estilo de juego aguerrido le sirvió para ser fichado por el Betis de Pellegrini, necesitado de un delantero de sus características y siendo transferido en una operación valorada en 4,7 millones de euros en enero de 2024.

Con tres goles en la última campaña y cuatro en la anterior, nunca llegó a hacerse con un puesto en el Benito Villamarín y ahora, a sus 32 años, ha sido rescindido a pesar de que le quedaba un año de contrato. El club bético tenía una cláusula por la que podían evitar su último curso firmado pagando sólo 50.000 euros, por lo que ahora el de Rosario ha quedado en libertad.

El Getafe de Bordalás podría volver a por él

Ofertas no le van a faltar al bravo atacante, pero desde luego ya no estarán al nivel del Betis. Sonó con fuerza para el Getafe el pasado mercado de invierno, pero la falta de refuerzos para Pellegrini evitó su marcha. Ahora podría volver a por él sin necesidad de negociar con ningún club. El argentino, que ya estaba dispuesto entonces, encajaría a la perfección a las órdenes de un Bordalás que competirá en Europa con un equipo muy necesitado de refuerzos 'low cost'.

Noticias relacionadas

Bordalás celebra la clasificación a la Conference / GetafeCF

Pretendientes en Argentina

Hace meses también sonaron otros muchos clubes siguiendo los pasos de Chimy Ávila y es que tanto Boca Juniors como Racing llegaron a contactar con su entorno. Ahora podrían volver a intentarlo, sobre todo con Cavani saliendo de la Bombonera por la puerta de atrás.