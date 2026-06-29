El movimiento que pretende Mourinho para fichar su próximo jugador top del Mundial

El Real Madrid necesita una revolución y Florentino Pérez así lo dejó ver durante las elecciones a la presidencia del club blanco. Y todo ello depende tanto del banquillo, ya con Mourinho, como de la llegada de varios fichajes. Por el momento se han confirmado cuatro incorporaciones: Cucurella, Konaté, Bernardo Silva y Dumfries. Pero faltan varios más, sobre todo en el centro del campo.

El cuadro del Santiago Bernabéu ha recibido 25 millones por Víctor Muñoz y está cerca de ingresar otros 60 por NIco Paz. Con ese dinero ya estarían cubiertos los gastos fijos de los fichajes realizados hasta la fecha. Ahora llega el momento de cerrar alguna salida de peso en la primera plantilla. Las intenciones iniciales pasaban por vender a Camavinga, pero aparecen de lleno otros dos nombres con gran cartel: Valverde y Tchouameni. Tras la negativa de abandonar el Real Madrid por parte de Camavinga, podría ser su compatriota quien tome la puerta de salida. Hablamos de un ingreso cercano a los 80 millones que sirva para reinvertir en otras incorporaciones para la sala de máquinas.

La necesidad de fichar un medio top

Aunque hace tiempo que interesa un jugador como Rodri o se llegue a tantear la opción de Vitinha, la dificultad de sacarlos de clubes como City o PSG hacen que la dirección deportiva vuelva a poner sus ojos en Enzo Fernández. El argentino es vital para los planes del Chelsea, pero su no participación en la próxima Champions le pueden abrir la puerta, aunque sea mediante uno de los mayores traspasos de la historia del fútbol.

Noticias relacionadas

Enzo Fernández, objetivo del Real Madrid / EFE

Florentino sabe que se tendrá que rascar el bolsillo para hacerse con el socio de Messi en la selección. 140 millones podría ser el precio definitivo para darle a Mourinho la ficha que necesita para consolidar el centro del campo.