El Celta cierra la vuelta de Javi Galán
El lateral pacense vuelve a Balaídos tras su paso por CA Osasuna, Real Sociedad y Atlético de Madrid
La llegada del lateral de Osasuna corta el interés del RC Celta por Jesús Vázquez
El RC Celta ha cerrado de forma definitiva la incorporación de Javi Galán, que regresará al club gallego para firmar un contrato de larga duración hasta 2028. El lateral izquierdo extremeño vuelve así a una entidad donde ya dejó un rendimiento notable en su primera etapa, consolidándose como uno de los perfiles más fiables del campeonato en su posición.
La operación supone un movimiento estratégico para el conjunto celeste, que llevaba meses rastreando el mercado en busca de un lateral zurdo de garantías. Finalmente, el club ha optado por recuperar a un jugador que conoce la casa, el sistema y las exigencias de Balaídos, cerrando así una planificación que había generado múltiples alternativas en esa demarcación.
Un regreso que refuerza la identidad del proyecto celeste
La vuelta de Galán no solo aporta profundidad deportiva, sino también continuidad en una posición clave como el carril izquierdo. El jugador, tras su etapa en el CA Osasuna y su posterior paso por el Atlético de Madrid y Real Sociedad, regresa con experiencia en distintos contextos competitivos y con un perfil más maduro tácticamente.
En Vigo se interpreta su fichaje como una apuesta por la estabilidad en una zona del campo que había generado dudas en temporadas recientes. Su capacidad para recorrer el carril, ofrecer amplitud y sostener el ritmo defensivo encaja con las necesidades del equipo en la nueva etapa deportiva.
El Valencia confía en Jesús Vázquez y frena su salida
El regreso de Javi Galán al RC Celta ha tenido un impacto directo en la planificación del carril izquierdo del conjunto celeste, hasta el punto de cerrar prácticamente cualquier posibilidad de que Jesús Vázquez pueda recalar en el mercado. El club gallego, que valoraba distintas opciones para reforzar esa posición, ha terminado por consolidar su apuesta con la vuelta del lateral extremeño, dando por cubierta una demarcación clave para el equilibrio del equipo. Esta decisión reduce de forma definitiva el margen de maniobra para incorporar otro perfil en esa zona del campo, dejando sin recorrido la opción del joven lateral valencianista.
En este contexto, el Valencia CF ha sido determinante al no contemplar la salida de Jesús Vázquez, convencido de su progresión y del papel que puede desempeñar en la próxima temporada bajo la dirección de Carlos Corberán. El canterano, nacido en Mérida, ha ido ganando protagonismo de manera progresiva y ha reforzado su posición dentro del proyecto gracias a su crecimiento competitivo en el tramo final del curso pasado. Especialmente destacada fue su actuación en la última jornada ante el FC Barcelona, donde dejó sensaciones de madurez, solidez y proyección que han terminado por afianzar la confianza del cuerpo técnico y de la dirección deportiva en su continuidad como pieza importante del futuro inmediato del equipo.
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