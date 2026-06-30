Oficial: Ansu Fati se marcha del Barça

Ansu Fati ya es historia del FC Barcelona. El conjunto azulgrana ha hecho oficial este martes el traspaso del delantero al AS Mónaco, poniendo punto final a una etapa de trece años en el club, al que llegó siendo un niño y donde acabó debutando con el primer equipo con solo 16 años.

El atacante, que disputó 123 partidos oficiales y marcó 29 goles con la camiseta azulgrana, llegó a convertirse en una de las grandes esperanzas de la entidad. Su irrupción estuvo marcada por varios récords de precocidad tanto en LaLiga como en la Champions League, aunque las lesiones terminaron frenando una progresión que parecía destinada a llevarle a la élite mundial.

El Barça ha querido despedirse del futbolista con un mensaje de agradecimiento por su compromiso y dedicación durante todos estos años, deseándole suerte tanto en el plano personal como en el profesional.

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A sus 23 años, Ansu Fati inicia ahora una nueva etapa en el AS Mónaco, donde tratará de recuperar su mejor versión y relanzar una carrera que, pese a las dificultades de las últimas temporadas, todavía sigue despertando una gran expectación.