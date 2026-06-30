Oficial: El valenciano Grimaldo jugará en el Atlético

Alejandro Grimaldo ya es, de forma oficial, nuevo jugador del Atlético de Madrid. El lateral izquierdo valenciano regresa a LaLiga después de dos exitosas temporadas en el Bayer Leverkusen, club con el que conquistó la Bundesliga y la Copa de Alemania, para firmar con el conjunto rojiblanco hasta el 30 de junio de 2030.

Los colchoneros han anunciado este martes un acuerdo con el club alemán para el traspaso del internacional español, que actualmente se encuentra disputando el Mundial de 2026 con la selección.

Nacido en Valencia el 20 de septiembre de 1995, Grimaldo dio sus primeros pasos en el Atlético Vallbonense antes de pasar por la cantera del Valencia CF. Posteriormente recaló en el FC Barcelona, desde cuyo filial puso rumbo al Benfica en el mercado invernal de 2015.

En el conjunto portugués se consolidó como uno de los mejores laterales de Europa. Durante siete temporadas y media disputó 303 partidos, marcó 27 goles y repartió 66 asistencias, conquistando cuatro ligas, tres Supercopas, una Copa de Portugal y una Copa de la Liga.

Su gran rendimiento le abrió las puertas del Bayer Leverkusen en 2023. A las órdenes de Xabi Alonso fue una pieza fundamental en el histórico doblete de Bundesliga y Copa conseguido por el conjunto alemán en la temporada 2023/24. En sus dos campañas en Alemania acumuló 145 encuentros, 30 goles y 45 asistencias, confirmándose como uno de los carrileros más determinantes del continente.

Internacional absoluto con España desde noviembre de 2023, Grimaldo formó parte de la selección que conquistó la Eurocopa de 2024 y actualmente disputa el Mundial de 2026.

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Con su fichaje por el Atlético de Madrid, el futbolista valenciano regresa al fútbol español en uno de los movimientos más destacados del mercado y afronta un nuevo reto en LaLiga tras consolidarse como una referencia en el panorama europeo.