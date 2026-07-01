Bryan Zaragoza, objeto de deseo para el Málaga CF
El extremo vería con buenos ojos un nuevo regreso a España para sacar su mejor versión a las órdenes de Juanfran Funes
Carlos Romero
El Málaga CF completó hace diez días su regreso a la élite del fútbol español con su victoria por 1-2 ante la UD Almería en la final del playoff de LaLiga Hypermotion. Su temporada, cuyo punto de inflexión llegó en noviembre con el nombramiento de Juanfran Funes como técnico del primer equipo, ha culminado con un ascenso de históricos, acompañando a Racing de Santander y a RC Deportivo de A Coruña.
Desde entonces, el conjunto malaguista se centra desde ya en reforzar la plantilla para mantenerse en la categoría de oro del fútbol español. Uno de los nombres en salir a la palestra ha sido el de Bryan Zaragoza. Según ha adelantado Radio Marca Málaga, el deseo del atacante es vestir la camiseta del equipo de su ciudad natal.
Sin embargo, se antoja una operación complicada, ya que el futbolista pertenece a día de hoy a un coloso como el Bayern de Múnich, con contrato hasta 2029 y con una ficha alta que el conjunto andaluz no podría asumir. Los seis millones de euros que cobra en el conjunto bávaro dificultan la operación, pero su deseo por volver a la Liga EA Sports puede ser clave. Pese al interés de equipos con mayor poderío económico, Bryan quiere seguir probando suerte en España tras sus cesiones frustradas a CA Osasuna y RC Celta de Vigo y sacar su mejor versión atrevida y desequilibrante, que disfrutaron en Los Cármenes en la 2023/24.
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