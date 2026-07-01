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Odysseas Vlachodimos continuará una temporada más en el Sevilla

El Sevilla ha conseguido una nueva cesión del guardameta del Newcastle United para la 2026-2027

El griego de 32 años, internacional con su selección, seguirá en Nervión otra campaña más

Odysseas Vlachodimos

Odysseas Vlachodimos / Sevilla FC

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Javier Pancho

El Sevilla ha conseguido una nueva cesión del guardameta Odysseas Vlachodimos del Newcastle United para la temporada 2026-2027. El portero, formado en las categorías inferiores del VfB Stuttgart continuará una temporada más en el club hispalense. El griego fue importante para la salvación del equipo y para la afición sevillista que reconoció su esfuerzo incondicional y seguirá vinculado de nuevo al Sevilla. Además, habrá que esperar si la dirección deportiva dirigida por José Ignacio Navarro se mueve en el mercado a por otro guardameta o miran en la cantera por los problemas que atraviesa el club.

El Stuttgart fue el comienzo de su andadura como profesional. Más adelante, pasó por el Panatinaikos, Benfica, Notthingham Forest y Newcastle que desembolsó 24 millones por el cancerbero, pero lo más sorprendente es que solo disputó un encuentro con el conjunto inglés.

Vlachodimos en el entrenamiento del Sevilla

Vlachodimos en el entrenamiento del Sevilla / Redacción SD / SFC

En busca de minutos, el Sevilla consiguió la cesión en verano para completar la portería junto a Nyland que estaba siendo el portero titular las últimas temporadas. Los problemas del conjunto rojiblanco económicamente impidió a que Vlachodimos estuviese inscrito las tres primeras jornadas.

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Cuando estuvo disponible para Matías Almeyda fue indiscutible y defendió la portería sevillista hasta en 34 ocasiones y encajó 53 goles atajando un penalti en el último segundo ante el Girona en un momento muy delicado para el club. El griego fue uno de los jugadores más importantes para que el Sevilla finalmente se salvara en las últimas jornadas de liga.

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