El RC Deportivo de A Coruña se interesa en dos internacionales españoles para su regreso a Primera

El regreso del RC Deportivo a la máxima categoría del fútbol español se hizo realidad el pasado 24 de mayo culminando en el José Zorrilla una temporada para la historia, que cierra un círculo de ocho años en los que se llegó a divagar por 1ª RFEF. Sin embargo, tras esta larga travesía por el desierto, el conjunto gallego ha logrado regresar a la élite de la mano de Antonio Hidalgo. El técnico de Canovelles ha devuelto la sonrisa a la afición con un ascenso directo que quedará para la historia blanquiazul.

Antonio Hidalgo / EFE

Tras su regreso, el conjunto gallego ha puesto el foco en Leo Román como principal objetivo para defender el arco deportivista. El guardameta de 25 años, con contrato hasta 2030, ha sido una de las grandes sensaciones de esta temporada. El descenso del RCD Mallorca facilitaría la salida del portero, cuya cláusula de 9 millones de euros se ve sustancialmente rebajada. Su buen hacer en los 33 partidos ligueros en los que ha participado ha llevado al futbolista a ser premiado por Luis De la Fuente, defendiendo La Roja en partido oficial el pasado 4 de junio frente a la selección de Irak.

Leo Román / SD

La guinda del pastel

Sin embargo, la llegada de Leo Román no parece ser la más destacada. El conjunto gallego quiere convencer a un Álvaro Morata que no ha terminado de cuajar esta temporada en el Como de Cesc Fábregas. El ariete de 33 años ha ido perdiendo protagonismo encadenando cesiones a Turquía e Italia de forma consecutiva, que le han llevado a ser una de las ausencias más destacadas en el presente Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. De este modo, el cuarto máximo goleador de la Selección Española podría buscar una nueva operación a modo de préstamo desde el AC Milan para volver a reencontrarse con su mejor versión en el estadio de Riazor.

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Ahora, se avecina un verano intenso en las oficinas deportivistas, en el que seguro habrá entradas y salidas. A las despedidas de Sergio Escudero, Cristian Herrera, Stoichkov, Mulattieri, Gragera y la reciente salida de Luis Chacón al Real Valladolid, se le une la renovación un año más de Ximo Navarro y la complicada misión de retener a su estrella Yeremay. El atacante canario sigue sonando con fuerza para recalar en las filas del SP Sporting de Portugal.