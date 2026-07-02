Por fin consigue Monchi su fichaje deseado

Monchi ya tiene su primera pieza para el nuevo Espanyol. El club blanquiazul ha hecho oficial este jueves el fichaje de Álex Calatrava, futbolista procedente del CD Castellón, que firma hasta el 30 de junio de 2031 y se convierte en el primer refuerzo de la era del director general deportivo andaluz en el conjunto perico.

La operación, trabajada durante las últimas semanas, se ha cerrado por una cifra cercana a los cinco millones de euros, cantidad que el Espanyol abonará para hacerse con uno de los jugadores más determinantes de la pasada temporada en LaLiga Hypermotion. En Castalia, la marcha de Calatrava supone además una venta histórica para el CD Castellón, que pierde a uno de sus grandes referentes ofensivos tras dos cursos de crecimiento sostenido.

Calatrava, nacido en Barcelona y formado en distintos clubes del fútbol catalán, llega a Cornellà-El Prat después de completar una temporada sobresaliente. En el curso 2025-26 disputó 43 partidos con el Castellón, incluidos los dos del playoff de ascenso, y firmó 15 goles y ocho asistencias. Unas cifras que explican el interés del Espanyol y que situaron al atacante catalán entre los nombres propios de la categoría de plata.

Álex Calatrava, la joya del CD Castellón / INSTAGRAM

El nuevo jugador perico puede actuar como mediapunta o en posiciones de ataque por fuera, una versatilidad que encaja en la idea de plantilla que Monchi pretende construir para Manolo González. No se trata de una apuesta desconocida ni de una oportunidad de última hora: el Espanyol venía siguiendo al futbolista y el propio Monchiya había reconocido que la negociación con el Castellón iba por buen camino.

Contrato largo con el Espanyol

La incorporación de Calatrava tiene también un punto simbólico. Es el primer fichaje del nuevo proyecto deportivo blanquiazul y llega con contrato largo, hasta 2031, señal de confianza plena en un futbolista que alcanza LaLiga EA Sports en un momento de madurez. A sus 26 años, el atacante aterriza en Primera después de haber recorrido un camino poco lineal: UA Horta, CF Parets, UE Sants, UE Costa Brava, Atlético de Madrid B y, finalmente, CD Castellón, donde terminó de explotar.

En el conjunto albinegro deja un balance de 75 partidos oficiales, 21 goles y 19 asistencias. Números de peso para un jugador que llegó a Castalia en 2024, se ganó a la afición y terminó convertido en una de las grandes operaciones de mercado del club castellonense.

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Monchi, mientras tanto, empieza a dejar su sello. El Espanyol necesitaba talento, producción ofensiva y jugadores con margen competitivo inmediato. Calatrava cumple esas tres condiciones y abre un mercado que se espera movido en las oficinas blanquiazules. El primero ya está aquí. Y no es un fichaje cualquiera: es el fichaje que Monchi quería cerrar cuanto antes.