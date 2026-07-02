La Real Sociedad traspasa a Brais Méndez al Columbus Crew
La Real Sociedad y el Columbus Crew han llegado a un acuerdo para el traspaso de Brais Méndez por 6 millones de euros. El jugador de Mos fichará hasta la temporada 2028-2029 con opción de una temporada más
Javier Pancho
La Real Sociedad y el Columbus han llegado a un acuerdo de 6 millones por Brais Méndez. Todo a la espera de que el jugador supere el reconocimiento médico pertinente y obtenga el permiso de trabajo. La Real Sociedad se embolsará hasta 6 millones, cuando le costó 15 millones hace cuatro años.
Trayectoria en la Real Sociedad
Y es que Brais se marcha con 166 partidos oficiales y 33 goles a sus espaldas. El mediocampista llegó a Donosti en el verano de 2022 procedente del Celta de Vigo. Además, se marcha tras ganar la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid en penaltis.
Tras cuatro temporadas en el club txuri urdin Brais Méndez se marcha a Estados Unidos a sus 29 años. Dos campañas muy irregulares del mediocentro donde no ha sido titular indiscutible ni con Matarazzo e Imanol Alguacil. Ahora, el conjunto donostiarra tiene es su plantilla a: Carlos Soler, Sucic, Yangel Herrera, Gorrotxategi, Turrientes y Pablo Marín, por lo que deberá recurrir al mercado en busca de un perfil parecido al de Brais Méndez. La Real Sociedad volverá a competición Europea dos años más tarde.
Compartirá equipo con un exvalencianista
El club estadounidense, que finalizó la temporada 10º fuera de los playoffs, donde está un conocido por parte de todos los valencianistas, André Gomes, que llegó al club hace un año. El jugador portugués estuve en el conjunto valencianista en la 2014-2015 y 2015-2016 anotando 9 goles en 78 partidos, dejando un gran recuerdo en la afición para más tarde. El mediocentro dejó en las arcas del club 37 millones de euros siendo la quinto venta más cara.
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