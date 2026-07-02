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Unai Gómez rumbo al Udinese

El Athletic traspasa de Unai Gómez por 4,5 millones más bonus

El mediocentro firma cinco temporada con el Udinese

Luka Sucic of Real Sociedad competes for the ball with Unai Gomez of Athletic Club during the LaLiga EA Sports match between Athletic Club and Real Sociedad at San Mames on February 1, 2026, in Bilbao, Spain. AFP7 01/02/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press;2026;SPORT;ZSPORT;SOCCER;ZSOCCER;Athletic Club de Bilbao v Real Sociedad - LaLiga EA Sports;

Luka Sucic of Real Sociedad competes for the ball with Unai Gomez of Athletic Club during the LaLiga EA Sports match between Athletic Club and Real Sociedad at San Mames on February 1, 2026, in Bilbao, Spain. AFP7 01/02/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press;2026;SPORT;ZSPORT;SOCCER;ZSOCCER;Athletic Club de Bilbao v Real Sociedad - LaLiga EA Sports; / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

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Javier Pancho

El Athletic y Udinese han llegado a un acuerdo para traspasar a Unai Gómez al conjunto italiano por un montante de 4,5 millones más 1,5 en variables.

Unai Gomez of Athletic Club in action during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Villarreal CF and Athletic Club Bilbao at La Ceramica stadium on September 27, 2025, in Villarreal, Spain. AFP7 27/09/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN. Ivan Terron / AFP7 / Europa Press;2025;Soccer;Sport;ZSOCCER;ZSPORT;Villarreal CF V Athletic Club Bilbao - LaLiga EA Sport;

Unai Gomez of Athletic Club in action during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Villarreal CF and Athletic Club Bilbao at La Ceramica stadium on September 27, 2025, in Villarreal, Spain. AFP7 27/09/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN. Ivan Terron / AFP7 / Europa Press;2025;Soccer;Sport;ZSOCCER;ZSPORT;Villarreal CF V Athletic Club Bilbao - LaLiga EA Sport; / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Según el diario AS, el Athletic se reserva una opción de recompra y un porcentaje de una futura venta del futbolista. Además, en el Udinese milita Oier Zarraga, que ya lleva tres temporadas en Italia. Con la llegada del nuevo técnico, Edin Terzic, tendrá el objetivo de meter al club en competición europea.

El jugador de 23 años, nunca ha sido induscutible para Ernesto Valverde durante los últimos años, teniendo por delante a Ruiz De Galarreta y Jauregizar. Después de toda una vida en el club de sus amores, el de Vizcaya cambia de equipo en busca de minutos.

Debut en primera división

Debutó en la 23/24 participando en 33 encuentros, 8 en Copa del Rey, pero a demás, consiguiendo el trofeo. En la siguiente campaña, cogió mucho más protagonismo, ya que disputó 13 partid0 en Europa League y 32 en Liga.

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Por último, esta temporada, que a pesar de debutar en Champions League, fue perdiendo protagonismo en Liga. En total, en su paso por el Athletic Club ha podido celebrar 6 goles.

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