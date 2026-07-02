Unai Gómez rumbo al Udinese
El Athletic traspasa de Unai Gómez por 4,5 millones más bonus
El mediocentro firma cinco temporada con el Udinese
Javier Pancho
El Athletic y Udinese han llegado a un acuerdo para traspasar a Unai Gómez al conjunto italiano por un montante de 4,5 millones más 1,5 en variables.
Según el diario AS, el Athletic se reserva una opción de recompra y un porcentaje de una futura venta del futbolista. Además, en el Udinese milita Oier Zarraga, que ya lleva tres temporadas en Italia. Con la llegada del nuevo técnico, Edin Terzic, tendrá el objetivo de meter al club en competición europea.
El jugador de 23 años, nunca ha sido induscutible para Ernesto Valverde durante los últimos años, teniendo por delante a Ruiz De Galarreta y Jauregizar. Después de toda una vida en el club de sus amores, el de Vizcaya cambia de equipo en busca de minutos.
Debut en primera división
Debutó en la 23/24 participando en 33 encuentros, 8 en Copa del Rey, pero a demás, consiguiendo el trofeo. En la siguiente campaña, cogió mucho más protagonismo, ya que disputó 13 partid0 en Europa League y 32 en Liga.
Por último, esta temporada, que a pesar de debutar en Champions League, fue perdiendo protagonismo en Liga. En total, en su paso por el Athletic Club ha podido celebrar 6 goles.
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