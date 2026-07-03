Antonio Cordón podría volver al Olympiacos

Antonio Cordón, de pasar por los dos equipos de Sevilla, pero entre medias por el Olympiacos a que su destino vuelva a ser Grecia. El extremeño, sin equipo, vivió una temporada muy complicada en Nervión, donde el equipo se salvó un par de jornadas antes. Ahora, negocia su reincorporación a su antiguo trabajo.

Antonio Cord n presentaci n Almeyda / Sevilla FC

Antonio Cordón ha vivido una trayecto un tanto extraña, ya que en la 2020/2021 recaló en el Real Betis Balompié de la mano de Manuel Pellegrini como técnico, allí estuvo 3 temporadas devolviendo al conjunto verdiblanco a Europa dos años después.

Por su propia voluntad dejó el club y llegó a Grecia en la 23/24, consiguiendo la UEFA Conference League ante la Fiorentina 1-0 y en la Liga terceros. Un año de descanso sin estar al mando de una dirección deportivo, para más adelante, dinamitar la ciudad de Sevilla por su fichaje al club hispalense. Sin duda, una noticia que no encajó nada bien en la afición bética.

Llegó al Sevilla en uno de los momentos más críticos de club, pero con la seguridad de que se podía salir hacia delante. Aunque es verdad que trajo al club futbolistas que han dado buen nivel como: Akor Adams, Odysseas Vlachodimos o Suazo. Otros que no han dado el nivel, Fábio Cardoso o Maupay. La situación que se vivía en el palco con José María Del Nido Carrasco y Pepe Castro dinamitó todo y el primero en salir fue él. No duró más de un año en la disciplina sevillista tras un fracaso de campaña.

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Ahora, busca otra nueva oportunidad en el Olympiacos donde tan feliz fue en el pasado.