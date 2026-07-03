El Deportivo de la Coruña paga la cláusula de Leo Román

El Deportivo de la Coruña ha vuelto a Primera División para quedarse, el conjunto blanquiazul planifica su vuelta a la máxima categoría del fútbol español, a través de un sólido mercado de fichajes con unos objetivos muy claros. Fernando Soriano, director deportivo, ya informo sobre la intención de incorporar entre siete y ocho caras nuevas a la plantilla.

El primero en llegar fue Teun Gijselhart, el joven pivote holandés firmó con el club gallego hasta 2030, convirtiéndose en la primera incorporación en este mercado de fichajes. Uno de los grandes nombres que sonaban para apuntalar la portería del conjunto blanquiazul era el de Leo Román, el portero del Mallorca era uno de los nombres del mercado tras el descenso del conjunto bermellón.

El Deportivo no quiso esperar y se puso manos a la obra para acometer el fichaje, tras unas negociaciones fallidas con el club balear, el conjunto de Riazor no quiso alargar el culebrón y ha pagado la cláusula de 9 millones, haciéndose con los servicios del portero ibicenco de 25 años.

Álex Remiro y Leo Román / LALIGA

El destino estaba escrito

Leo Román aporta al Deportivo de la Coruña seguridad y experiencia bajo palos, el ya exportero mallorquinista ha disputado 43 partidos en Primera y 42 en Segunda, unos números que lo llevaron a ser internacional con la selección española, aquí es dónde los caminos del Deportivo y Leo Román empezaron a 'cruzarse', puesto que su debut con la absoluta data del 4 de junio ante Irak, partido que se disputó en Riazor.

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Quien le iba a decir al bueno de Leo Román, que el estadio donde hace apenas un mes debutaba como internacional, se iba a convertir en su casa para las próximas 5 temporadas.