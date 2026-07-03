El exvalencianista Jordi Escobar ficha por el Ceuta

Jordi Escobar se convierte en el cuarto fichaje del Ceuta de cara a la próxima temporada, el delantero formado en Paterna aterriza en Ceuta para reforzar la faceta ofensiva del equipo dirigido por José Juan Romero.

El contrato que lo vincula con su nuevo club consta de un año, con la posibilidad de ampliarlo en función de unos determinados objetivos, aún por desvelar. Jordi Escobar deja el Huesca tras 16 partidos con el club aragonés, en los cuales logró anotar 4 tantos. Unas cifras que le han servido a Jordi para firmar por su nuevo club, e intentar volver a mostrar su mejor versión.

Jordi Escobar celebra su primer gol en el Mundial. / FIFA

Su etapa en el Valencia CF

Jordi Escobar llegó a Paterna en 2016 procedente del Espanyol, el talentoso delantero catalán fue quemado etapas en las categorías inferiores del Valencia CF, donde se convirtió en una de las grandes promesas del fútbol español. En su etapa como juvenil los goles se le caían del bolsillo y junto a Kang-in Lee, ambos portaban el cartel de gran promesa de la cantera.

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Su talento no tardó en llegar a los oídos de David Gordo, el seleccionador español contó con el en las categorías sub-16, sub-17 y sub-18. Jordi Escobar alcanzó su mejor momento en las categorías inferiores de la selección con su participación en el Mundial sub-17.