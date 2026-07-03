Nathan Aké se marcha al Fenerbahçe
El jugador holandés deja el Manchester City tras seis años
Los Citizens y el conjunto turco han acordado el fichaje de Nathan Aké
Javier Pancho
Manchester City y Fenerbahçe han llegado a un acuerdo para la incorporación de Nathan Aké que tenía contrato hasta el 30 de junio de 2027 con el conjunto inglés. El traspaso se ha cerrado en 8 millones de euros y 2 en variables, según Fabrizio Romano. Compartirá equipo con Vedat Muriqi tras ser fichado hace apenas unas semanas.
El futbolista holandés deja el club tras seis temporadas y conseguir cuatro Premier Leagues, una Liga de Campeones, una Supercopa de la UEFA, un Mundial de Clubes, dos FA Cups y una Community Shield.
El central de 31 años, perdió protagonismo las dos últimas con Pep Guardiola. Los Sky Blues desembolsaron en 2020, 45 millones de euros al Bournemouth y se consolidó como titular aunque la fuerte competencia redujo su protagonismo los últimos meses. Ha disputado un total de 177 partidos, anotando 10 goles.
Por otro lado, esta semana quedó eliminado con Holanda tras perder en penaltis ante Marruecos. Con Ronald Koaman tampoco consiguió ser titular, por detrás de Van Dijk y Van Hecke. Tan solo estuvo en el once titular ante los marroquís y Túnez, pero ante Japón y Suecia a penas disputó nueve minutos.
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