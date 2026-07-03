Nathan Aké se marcha al Fenerbahçe

Manchester City y Fenerbahçe han llegado a un acuerdo para la incorporación de Nathan Aké que tenía contrato hasta el 30 de junio de 2027 con el conjunto inglés. El traspaso se ha cerrado en 8 millones de euros y 2 en variables, según Fabrizio Romano. Compartirá equipo con Vedat Muriqi tras ser fichado hace apenas unas semanas.

MANCHESTER (United Kingdom), 11/02/2025.- Nathan Ake (L) and Manuel Akanji (R) of Manchester City in action against Vinicius Junior of Real Madrid during the UEFA Champions League knockout phase play-offs 1st leg match between Manchester City and Real Madrid, in Manchester, Britain, 11 February 2025. (Liga de Campeones, Reino Unido) EFE/EPA/ADAM VAUGHAN / ADAM VAUGHAN. EFE

El futbolista holandés deja el club tras seis temporadas y conseguir cuatro Premier Leagues, una Liga de Campeones, una Supercopa de la UEFA, un Mundial de Clubes, dos FA Cups y una Community Shield.

El central de 31 años, perdió protagonismo las dos últimas con Pep Guardiola. Los Sky Blues desembolsaron en 2020, 45 millones de euros al Bournemouth y se consolidó como titular aunque la fuerte competencia redujo su protagonismo los últimos meses. Ha disputado un total de 177 partidos, anotando 10 goles.

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Por otro lado, esta semana quedó eliminado con Holanda tras perder en penaltis ante Marruecos. Con Ronald Koaman tampoco consiguió ser titular, por detrás de Van Dijk y Van Hecke. Tan solo estuvo en el once titular ante los marroquís y Túnez, pero ante Japón y Suecia a penas disputó nueve minutos.