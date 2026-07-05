Mourinho es soberano: Valverde fuera, Olise dentro
El técnico portugués no cuenta con el jugador uruguayo tras su floja actuación en el Mundial, cree que su salida podría ser clave para la llegada de Olise, el gran reclamo de la afición blanca
La figura de Fede Valverde es actualmente de las más cuestionadas en el entorno del Real Madrid, a la mala temporada del futbolista uruguayo se le sumó la gran polémica con Tchouaméni y una actuación mundialista pésima, tampoco exenta de polémica. Con la llegada de Mourinho, llega una reconstrucción en el vestuario blanco, tras 2 temporadas con más penas que glorias, el técnico portugués ya idea la forma de revertir la situación.
Una de las decisiones que parece haber tomado José es la no continuidad del centrocampista uruguayo, está salida liberaría una gran masa salarial y dejaría una buena suma de dinero en las arcas madridistas, un capital que sería clave para intentar acometer el fichaje con el que sueña el madridismo, Michael Olise.
Olise ilusiona
El habilidoso extremo francés está firmando la mejor temporada de su carrera. Olise ha sido elegido como jugador del año de la Bundesliga y mejor jugador del Bayern según los votos de los fans. Pero su gran rendimiento no se demuestra únicamente en su club, pues Michael ya cuenta con 5 asistencias en el presente Mundial.
Unos números que hacen al madridismo soñar con la posibilidad de formar un tridente estelar, juntando en la delantera a Vinicius, Mbappé y Olise.
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