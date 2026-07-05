Oficial: Nuevo fichaje para el Real Madrid

El Real Madrid sigue metiendo músculo a su nuevo proyecto. El club blanco ha hecho oficial este domingo el fichaje de Denzel Dumfries, lateral derecho neerlandés que llega procedente del Inter de Milán y que firma para las próximas cuatro temporadas, hasta el 30 de junio de 2030. Otro nombre de peso para una plantilla que José Mourinho empieza a moldear a su imagen y semejanza, como era de esperar

El comunicado del club fue breve, como suele ser habitual en este tipo de anuncios, pero suficiente para confirmar una operación que ya venía cocinándose desde hace semanas: acuerdo con el Inter de Milán y contrato hasta 2030 para un futbolista que aterriza en el Santiago Bernabéu con 30 años y un perfil muy marcado. Dumfries no viene a mirar. Viene a pelear el puesto con Alexander-Arnold tras la salida de Dani Carvajal. Con su llegada, Mourinho suma el tercer refuerzo defensivo de este nuevo Real Madrid tras las incorporaciones de Ibrahima Konaté y Marc Cucurella. Tres zagueros nuevos para una defensa que el técnico portugués quería reforzar desde el primer día.

Dumfries encaja perfectamente en esa idea. No es un lateral de salón ni un futbolista de pausa. Es potencia, recorrido y área rival. Un jugador de ida y vuelta, acostumbrado a vivir muchos metros por delante de su posición natural y a aparecer en zonas de remate. En el Inter de Milán se consolidó como un carrilero de enorme impacto ofensivo, con 207 partidos, 27 goles y 28 asistencias. Números poco habituales para un defensa y que explican por qué el Real Madrid ha decidido apostar por él.

Dumfries celebra un gol con Países Bajos / EFE

El neerlandés llegó al Inter en 2021 procedente del PSV Eindhoven y se marchará de Italia después de ganar ocho títulos nacionales, entre ellos los Scudetti de 2024 y 2025. En Milán se curtió en partidos grandes, noches europeas y finales, un equipaje que en el Bernabéu siempre cuenta. Mourinho, que conoce bien la exigencia de la casa blanca, recibe un futbolista hecho, con jerarquía internacional y sin necesidad de adaptación al fútbol de élite.

Dumfries, cuarto fichaje

La operación también confirma el cambio de paso del Real Madrid en este mercado. El fichaje de Dumfries se suma al de Bernardo Silva, otro movimiento de mucho nombre, aunque en su caso para el centro del campo. Pero donde más se nota la mano de Mourinho es atrás, como no puede ser de otra manera Konaté para el eje, Cucurella para el costado izquierdo y ahora Dumfries para la banda derecha. Tres piezas para reconstruir una defensa que tendrá competencia real en todos los puestos.

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El lateral neerlandés llega además tras su participación en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, donde Países Bajos quedó eliminada frente a Marruecos en los dieciseisavos de final. Su incorporación al trabajo del Madrid dependerá ahora del calendario de descanso fijado por el club, aunque su presentación se espera como uno de los actos fuertes del verano madridista.