¿Rechaza su fichaje por el Real Madrid tras el Mundial?

Michael Olise es toda una sensación mundial. El internacional francés está centrado en el Mundial 2026, sabiendo que varios clubes gigantes sueñan con su fichaje mientras vive cómodo en un club como el Bayern de Múnich. Criado en Inglaterra, donde nació hace 24 años, se formó en el Rading antes de fichar por el Crystal Palace por algo más de 9 kilos. Sus grandes temporadas llamaron la atención de los alemanes, que se lanzaron a pagar 53 kilos por una joven promesa que terminó de explotar en el Allianz. 42 goles y 54 asistencias en 107 partidos con el Bayern ha resultado más que suficiente para que el extremo suba su valor de mercado hasta los 150 millones que pueden dar la sensación de quedarse cortos en su traspaso. Sin duda, se trata del objetivo primordial del Real Madrid para cubrir el que quizá sea su punto débil en la actual plantilla.

A Florentino Pérez le falta un superfichaje tras ganar las elecciones a la presidencia del Real Madrid. Al otro bando se le presuponía el fichaje acordado de Haaland y él simplemente hizo un amago de ofertón por Julián Álvarez a sabiendas que no sería aceptado. Pura estrategia. Luego se especuló con la llegada de uno u otro jugador sobresaliente, dejando a Olise como opción más adecuada. Con todo el mercado por delante y en pleno Mundial, se hace muy extraño que pueda cerrarse una operación de estas características. Más allá que denbería ser el fichaje más caro de la historia para convencer a unos alemanes que no 'necesitan' el dinero.

Michael Olise del Bayern Munich celebra la victoria ante el Real Madrid / EFE

Upamecano lo tiene claro...

Con todo esto, la palabra del jugador es determinante, pero el caso es que cuando llegó al Bayern en 2024 firmó un acuerdo vinculante hasta 2029, por lo que son los alemanes los que tienen la sartén por el mango. El jugador por el momento no dice nada, pero ha sido su compañero en Bayern y Francia, Upamecano, quien sí ha tomado la palabra al respecto tras el duelo de los suyos contra Paraguay: "Se queda, se queda".

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Lo tuvo claro el defensa de cara a la prensa, pero el mercado es muy largo y está por ver si el Real Madridlanza una oferta o simplemente espera acontecimientos para tratar de incorporarlo cuando su contrato esté más cerca de finalizar.