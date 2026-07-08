Oficial: Alexia Putellas jugará en el London City Lionesses

Aunque su fichaje era un secreto a voces, ya es oficial. Alexia Putellas ha sido presentada como jugadora del London Lionesses tras 14 años en el FC Barcelona. El club inglés la ha presentado en un acto que se ha celebrado en Nueva York y que se ha retransmitido en YouTube. Alexia, ganadora del balón de oro en dos ocasiones, llega a Londres para convertirse en la piedra angular del proyecto.

“Ha sido una decisión fácil porque quiero competir cada fin de semana y ganar. Mi objetivo es ganar todo. Sé que hay un proceso de transición en el club, pero quería jugar en una liga tan competitiva como la inglesa”, declaró Alexia. Michele Kang, dueña del club, elogió a Alexia y explicó que es una jugadora que representa “la máxima expresión de talento, dedicación y visión en el fútbol femenino”.

Un equipo distinto

Uno de los factores diferenciales para convencer a Alexia de su fichaje por el London City Lionesses es que el club inglés es independiente. En 2019 se desvincularon de la estructura del Millwall para convertirse en el primer club exclusivamente femenino de Inglaterra. “Es más desafiante estar en un club independiente. Esta fue una de las principales razones para venir, porque no hay equipo masculino detrás y compartimos la misma visión”, declaró Alexia.

En mayo de 2025 lograron un ascenso histórico a la primera división inglesa tras coronarse campeonas de la Championship. “Como equipo independiente, conseguir esto en un año es la prueba de que con una buena inversión y recursos todo es posible. Solo vamos hacia arriba”, declaró Kang.

Han finalizado su primera temporada en primera división en sexta posición y su principal objetivo es seguir creciendo. Además es un equipo muy comprometido con problemáticas sociales y con un perfil muy moderno.

Alexia estará acompañada de muchas jugadoras españolas

En el London City Lionesses, Alexia coincidirá con 5 jugadoras españolas: Elene Lete, Jana Fernandez, Lucía Corrales, Paula Partido y María Pérez. Todas son jugadoras internacionales. Paula y Lucía, por el momento solamente han jugado con las categorías inferiores y el resto ya han debutado con la selección absoluta.

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Además se rumorea que la estrella del Barça y de la selección Mapi León también podría acabar en el club inglés. Alexia y Mapi coincidieron en el Barcelona y podrían volver a encontrarse en el London City.