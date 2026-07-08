La Real Sociedad renueva a Matarazzo

Matarazzo llegó a la Real Sociedad el pasado enero. Sustituyó a Sergio Francisco, que no consiguió llenar el vacío que dejó Imanol Alguacil tras su marcha al final de la temporada 24-25. El técnico vasco entrenó 148 partidos en las categorías inferiores del club, con una pausa para dirigir al primer equipo durante 9 encuentros. Su trayectoria como primer entrenador comenzó en la campaña 18/19 y se extendió durante 6 temporadas, en las que ganó una Copa del Rey y logró que la Real Sociedad volviera a jugar la Champions League.

El entrenador de la Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo (c), saluda desde el balcón del Ayuntamiento durante la celebración por el título de la Copa del Rey, este lunes en San Sebastián. EFE/ Javier Etxezarreta. (real Sociedad) / Javier Etxezarreta / EFE

Tras el final de la etapa de Imanol y la destitución de Francisco, la Real atravesaba un momento de la temporada muy complicado. Los txuri-urdin peleaban por la permanencia y necesitaban un salvador. Erik Bretos, director deportivo de la Real Sociedad, decidió confiar en Matarazzo para levantar la situación. Pellegrino Matarazzo se convirtió en el primer estadounidense en dirigir a un equipo de LaLiga. Antes de comenzar su carrera como entrenador se licenció en matemáticas y jugó en algunos equipos modestos de Italia y Alemania.

Impacto inmediato en Donosti

Su impacto en San Sebastián fue inmediato. Matarazzo logró que el equipo remontara en la clasificación y se metieron de lleno en la lucha por Europa. En Copa del Rey, los txuri-urdin lograron levantar el título tras ganar en la tanda de penaltis contra el Atlético de Madrid, lo que también les sirvió para certificar la clasificación para la Europa League.

SAN SEBASTIÁN, 22/04/2026.- Vista de la Copa del Rey con la camiseta con el nombre de Aitor Zabaleta tras el partido de la jornada 33 de LaLiga entre la Real Sociedad y Getafe CF, este miércoles en el estadio de Anoeta en San Sebastián. EFE/Juan Herrero / Juan Herrero / EFE

La Real Sociedad llegó al final de la temporada con los deberes hechos, lo que supuso que el equipo se relajara y dejara escapar algunos partidos que debería haber ganado. Aun así, Erik Bretos ha decidido darle continuidad al proyecto de Matarazzo y el estadounidense continuará en el club al menos hasta el final de la temporada 27-28.

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