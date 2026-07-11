Michel quiere repescar a la estrella del Girona para 'su' Ajax

El centrocampista de 26 años Azzedine Ounahi disputó los 90 minutos del encuentro de cuartos de final que enfrentó a Marruecos y a Francia el pasado 9 de julio, pero tras caer eliminado del Mundial le ha llegado el momento de centrarse en su futuro. Es cierto que tiene contrato con el Girona hasta 2030, pero tras el descenso del club catalán a segunda división lo más probable es que no continúe allí la próxima temporada. Actualmente, el jugador está en la agenda de varios grandes clubes de LaLiga y del resto de Europa.

Azzedine Ounahi celebra uno de sus dos goles ante Canadá en los octavos de final del Mundial. / SAM WASSON / EFE

El Ajax está muy interesado, pero no es el único

El Ajax es uno de los clubes que más interés está mostrando por el jugador. Según ha confirmado Fabrizio Romano, periodista especializado en fichajes, el club holandés está manteniendo conversaciones con el Girona para ficharlo. Allí, Ounahi se reencontraría con Míchel, que ha sido su entrenador durante esta temporada en Girona. El técnico catalán está muy interesado en hacerse con los servicios del jugador marroquí y la situación irá avanzando durante los próximos días. Por el momento Fabrizio ha comentado que, aunque Ounahi tiene una clásula de 25 millones, el Ajax está estudiando opciones para abaratar la operación.

Otros clubes como: Villarreal, Real Sociedad y Juventus también se han interesado en la situación del jugador marroquí durante las últimas semanas, pero Ounahi ha preferido esperar al final de su participación en la Copa del Mundo para analizar las propuestas.

Estrella de su club y de su selección

Azzedine Ounahi ha sido la estrella del Girona durante la temporada 25-26. Ha logrado anotar 5 goles y repartir 3 asistencias en los 24 partidos que ha jugado, pero eso no es todo. El centrocampista marroquí fue una amenaza constante en ataque y logró generar una grandísima cantidad de situaciones de peligro para su equipo, pero no acabaron en gol. Aun así, pese a su gran temporada, no logró evitar el descenso del Girona, que bajó a segunda división en la última jornada.

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Ounahi volvió a ser importante para Marruecos. / EFE

Durante el Mundial, también ha sido una pieza clave para su selección. Su actuación más destacada se produjo en el encuentro de octavos de final contra Canadá. Ounahi anotó un doblete que fue fundamental para asegurar la presencia de su país en los cuartos de final. Finalmente, Marruecos cayó ante Francia en un partido muy pobre de la selección africana.