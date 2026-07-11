El PSG de Luis Enrique se lanza a por Ferran Torres

Ferran Torres vuelve a situarse en el centro del mercado de fichajes. El delantero del FC Barcelona ha despertado un fuerte interés del Paris Saint-Germain, que busca reforzar su parcela ofensiva con un perfil diferente al de Gonçalo Ramos, cuya salida del conjunto francés está contemplada desde hace semanas. El nombre del internacional español figura entre las opciones que más convencen en el Parque de los Príncipes, donde Luis Enrique continúa siendo uno de sus grandes valedores después de haber confiado en él tanto en la selección española como durante toda su etapa al frente de La Roja.

El futuro del atacante valenciano, sin embargo, sigue completamente abierto. Aunque el PSG ha intensificado su seguimiento, la salida de Ferran Torres del Barcelona no está ni mucho menos cerrada. El futbolista también mantiene cartel entre otros grandes clubes europeos y, además, en el Camp Nou tampoco descartan que pueda continuar una temporada más. Todo dependerá, en gran medida, de cómo evolucionen las operaciones que la dirección deportiva azulgrana tiene previstas para reforzar el ataque durante las próximas semanas.

Luis Enrique mantiene intacta su confianza en Ferran Torres

Si hay una figura que siempre ha respaldado el crecimiento de Ferran Torres, esa es Luis Enrique. El técnico asturiano nunca ha escondido su admiración por las cualidades del delantero y durante su etapa como seleccionador convirtió al futbolista en una pieza importante de su proyecto. Más allá de los goles, siempre destacó su inteligencia táctica, su capacidad para interpretar diferentes posiciones ofensivas, su trabajo sin balón y su compromiso colectivo.

Ferran Torres bromea con Luis Enrique durante un partido con la selección española. / Reuters

Precisamente ese perfil es el que seduce ahora al PSG. El conjunto parisino pretende incorporar un atacante con movilidad, capaz de actuar tanto como referencia ofensiva como partiendo desde cualquiera de las bandas. Una polivalencia que Ferran ha demostrado durante toda su carrera y que encaja perfectamente en la idea futbolística de Luis Enrique.

La posible marcha de Gonçalo Ramos acelera esa búsqueda. En París consideran que el próximo delantero debe ofrecer registros distintos a los del internacional portugués y Ferran aparece como uno de los candidatos que mejor responden a esas necesidades tácticas.

El Barcelona no descarta la continuidad de Ferran Torres

El interés del Paris Saint-Germain es firme, pero en el Barcelona no existe una decisión definitiva sobre el futuro de Ferran Torres. El club azulgrana mantiene abiertas todas las posibilidades mientras continúa perfilando su planificación para la próxima temporada. Durante las últimas semanas han aparecido distintos escenarios en la parcela ofensiva, con nombres como Raphinha o el propio Ferran vinculados a posibles movimientos de mercado, aunque ninguna de esas operaciones está cerrada.

En paralelo, la dirección deportiva también ha trabajado en reforzar el ataque y por ello ha acelerado la incorporación de Karim Adeyemi, una operación que responde a la necesidad de ampliar las alternativas ofensivas del equipo. Aun así, la continuidad del internacional español sigue siendo una opción completamente vigente. Si el Barcelona no logra cerrar todas las operaciones previstas en ataque, Ferran podría permanecer en la plantilla, un escenario que el club tampoco descarta después del importante salto competitivo que ha dado el delantero durante la última temporada.

Barcelona's Gavi, right, challenges Dortmund's Karim Adeyemi during the Champions League quarterfinals second leg soccer match between Borussia Dortmund and Barcelona, at the Signa-Iduna Park in Dortmund, Germany, Tuesday, April 15, 2025. (AP Photo/Matthias Schrader) / Matthias Schrader / AP

En cualquier caso, no se espera una resolución inmediata. Salvo un giro de última hora, el futuro de Ferran Torres no quedará decidido antes del Mundial. Tanto el Barcelona como el entorno del futbolista mantienen la calma y esperan a que avance el mercado antes de tomar una decisión definitiva sobre el próximo paso en la carrera del atacante.

La mejor temporada de Ferran confirma su madurez

Más allá de los rumores de mercado, Ferran Torres llega a este verano después de firmar probablemente el curso más completo de su carrera. El delantero ha conseguido consolidarse como una de las piezas ofensivas más determinantes del Barcelona gracias a una evolución constante que le ha permitido ganarse la confianza del cuerpo técnico y hacerse con un papel protagonista.

Ferran Torres celebra su gol, el 2-0 del Barça-Madrid. / sd

Sus cifras hablan por sí solas. El atacante cerró la temporada con 21 goles repartidos entre todas las competiciones. Dieciséis llegaron en LaLiga, tres en la UEFA Champions League, uno en la Supercopa de España y otro en la Copa del Rey, unos registros que reflejan su crecimiento como goleador sin perder la capacidad para asociarse y generar ventajas para sus compañeros.

10 May 2026, Spain, Barcelona: Barcelona's Ferran Torres celebrates scoring his side's second goal with his teammates during the Spanish Primera Division soccer match between FC Barcelona and Real Madrid CF at Spotify Camp Nou Stadium. Photo: Matthieu Mirville/ZUMA Press Wire/dpa Matthieu Mirville/ZUMA Press Wir / DPA 10/05/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Matthieu Mirville/ZUMA Press Wir / DPA;soccer;sports;football;Spain Primera Division - FC Barcelona vs Real Madrid CF / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

Pero su influencia ha ido mucho más allá de los números. Ferran ha aparecido en algunos de los encuentros más exigentes del calendario, respondiendo siempre cuando el equipo más lo necesitaba. Esa capacidad para rendir bajo presión es uno de los aspectos que más valoran tanto el Barcelona como los clubes que siguen de cerca su situación.

Un futbolista decisivo en las grandes noches

Durante los últimos meses, Ferran Torres ha protagonizado actuaciones que han reforzado todavía más su estatus. Con la selección española volvió a demostrar su importancia firmando una asistencia para el recuerdo en el Mundial, una acción decisiva que permitió a España superar de forma agónica a Portugal y avanzar en el torneo.

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También con la camiseta azulgrana dejó momentos de enorme trascendencia. Fue determinante en la final de la Copa del Rey frente al Real Madrid durante la temporada 2024-25 y volvió a ofrecer un rendimiento sobresaliente en las grandes citas continentales. Su actuación frente al Atlético de Madrid en los cuartos de final de la Champions League confirmó, una vez más, que se trata de un futbolista capaz de asumir responsabilidades en los escenarios de máxima exigencia. Ese crecimiento competitivo explica por qué Luis Enrique insiste en su incorporación y por qué el PSG considera que Ferran puede convertirse en un refuerzo estratégico para elevar todavía más el nivel de una plantilla diseñada para aspirar a todos los títulos.