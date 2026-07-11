El Getafe se fija en el jugador más ‘estilo Bordalás’ del Mundial 2026

En los últimos días, José Bordalás ha perdido a una de las piezas clave de su equipo. Luís Milla se ha marchado al Como por una cifra cercana a los 6 millones de euros. Para suplir su marcha correctamente, el técnico español necesita encontrar a un jugador que aporte la misma calidad y experiencia que Milla. Durante el Mundial 2026 ha aparecido un centrocampista que, aunque no cuenta con experiencia en Europa, tiene los rasgos necesarios para ser catalogado como ‘soldado de Bordalás’.

Uno de los jugadores más mediáticos del Mundial

Se trata de Matías Galarza, el mediocentro paraguayo de 24 años que saltó a la fama tras el enfrentamiento de octavos de final ante Francia. La agresividad que mostró en el campo le convirtió en objeto de críticas por parte de jugadores y periodistas franceses. Aun así, el jugador paraguayo se mantuvo alejado del ruido y tras el enfrentamiento declaró que se sentía “orgulloso” de representar a su grupo y que “hacía mucho tiempo que Paraguay no estaba en lo alto” y ellos mostraron orgullo en cada partido.

Centrocampista procedente de una familia de porteros

Además de su carácter duro, Galarza tiene muchas otras cualidades. Es un volante zurdo, creativo, dinámico y con conducción, que podría jugar tanto de mediocentro como de mediapunta. Su fuerte no está en construir juego, sino en finalizar o intervenir con calidad en los últimos metros.

Como curiosidad, Matías Galarza ha roto el legado de una familia de porteros. El centrocampista paraguayo tiene 7 parientes que han jugado bajo los palos. De hecho, su abuelo fue el encargado de parar los disparos de Pelé en un partido entre Santos y Bolívar en 1971. De pequeño Matías Galarza también jugaba de portero, pero a su padre, que también había sido guardameta, intentó evitar a toda costa que Matías desarrollase su carrera en esa posición. “Cuando era pequeño él me escondía los guantes. No quería que fuese portero porque es una posición difícil, muy sacrificada, y tienes que estar preparado física y mentalmente”, comentó Galarza en una entrevista.

Varios pretendientes tras el Mundial

El centrocampista paraguayo es propiedad de River Plate desde el verano pasado, pero el club argentino le comunicó poco antes del inicio del Mundial que no contaba con él de cara a la próxima temporada. Tras su actuación en la Copa del Mundo, a Galarza le han salido varios pretendientes.

Además del Getafe, según su agente hay más ofertas por el jugador. “Tenemos tres, cuatro propuestas. Estoy llegando mañana a Paraguay para reunirme con él. Hay un club importante que hizo una propuesta y estamos analizando. La mejor propuesta es de Italia, pero vuelvo a decir que vamos a esperar un poco más”, expresó Regis Marqués, agente del jugador, en Fútbol A Lo Grande.

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Todo parece indicar que el futuro de Galarza se resolverá en las próximas semanas y si el Getafe quiere contar con sus servicios la próxima temporada deberá ofrecerle una oferta llamativa.