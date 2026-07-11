Oficial: Simeone le roba un fichaje a Mourinho

“Formar parte del Atleti es un sueño hecho realidad”, estas han sido las primeras palabras de Morten Hjulmand tras firmar con el Atlético de Madrid. El centrocampista danés firma con el club colchonero hasta 2031 y será presentado ante los medios de comunicación el próximo lunes en el Estadio Metropolitano. El Atleti ha pagado 40 millones de euros más 5 en variables al Sporting de Lisboa para hacerse con los derechos del jugador.

Era un deseo de Mourinho para el Madrid

Sin embargo, el Atlético de Madrid no era el único equipo que seguía de cerca la situación de Morten Hjulmand. Antes de que el club rojiblanco cerrara la operación, el danés despertó el interés de varios clubes de Europa. Entre ellos estaba el Real Madrid, o más concretamente, Jose Mourinho. Miguel Ángel Díaz adelantó el mes pasado en la cadena COPE que el técnico portugués veía en el centrocampista del Sporting de Lisboa el perfil idóneo para reconstruir la medular del conjunto blanco.

Mourinho, en un partido de la pasada liga lusa con el Benfica / EFE

Pieza clave en Lisboa y experiencia en Europa

Hjulmand ha sido el eje del Sporting de Lisboa esta temporada. Entre liga, copa y Champions League ha disputado 43 encuentros y en 42 de ellos ha llevado el brazalete de capitán. Hjulmand es capaz de distribuir el juego con criterio y tiene una buena salida de balón para iniciar jugada. Es el segundo fichaje del club rojiblanco tras el de Grimaldo y a la espera de que se haga oficial el de Kang-in Lee.

Además de la liga portuguesa, a sus 27 años Hjulmand tiene experiencia en la Serie A con el Lecce, donde jugó durante la temporada 22/23 y en la liga austriaca con el Admira Wacker, donde jugó entre 2018 y 2021.

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El jugador danés está listo para comenzar a entrenar bajo las órdenes de Simeone lo antes posible y se ha deshecho en elogios hacia el club rojiblanco. “El Atlético de Madrid es un club muy respetado en Europa y merece serlo”, declaró Hjulmand.