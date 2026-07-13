El Chelsea se lanza a por una de las estrellas del Rayo Vallecano

El futuro de Pep Chavarría es uno de los cabos sueltos que quedan en el Rayo Vallecano de cara a la formación de la plantilla de la próxima temporada. El lateral izquierdo ha jugado su segunda temporada como titular indiscutible en el club desde su llegada en 2022. Aunque renovó recientemente con el Rayo hasta 2030, su gran rendimiento ha desatado el interés de varios clubes europeos.

O la cláusula o nada

El Chelsea, que es uno de los más interesados, ha presentado una oferta por el futbolista que alcanzaría los 25 millones de euros entre fijos y variables. Es la segunda vez que contactan con el Rayo para intentar hacerse con los servicios de Chavarría, ya que hace una semana lanzaron una primera oferta de 15 millones. Pero en ambas ocasiones la respuesta ha sido la misma: o la cláusula o nada. Martín Presa, presidente del Rayo, no tiene intención de que uno de sus jugadores más importantes abandone el club y se remite a su cláusula de rescisión de 50 millones de euros.

Pep Chavarria of Rayo Vallecano and Juan Iglesias of Getafe CF in action during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Getafe CF and Rayo Vallecano at Coliseum stadium on May 03, 2026, in Getafe, Spain. AFP7 03/05/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press;2026;SPAIN;SPORT;ZSPORT;SOCCER;ZSOCCER;Getafe CF v Rayo Vallecano - LaLiga EA Sports; / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Según el diario Marca, el Rayo podría aceptar una oferta de 25 millones de euros fijos, pero todavía no hay nada seguro. El jugador catalán, que es una petición expresa de Xabi Alonso, ya podría haberle dado el ‘sí quiero’ al club londinense. Marca habla de un acuerdo total entre el Chelsea y el futbolista, en el que Chavarría podría incluso haberse ofrecido a rebajarse el sueldo para facilitar un acuerdo entre todas las partes.

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