El Chelsea se lanza a por una de las estrellas del Rayo Vallecano
El conjunto inglés quiere a toda costa a Pep Chavarría y sube su oferta a los 25 millones
El futuro de Pep Chavarría es uno de los cabos sueltos que quedan en el Rayo Vallecano de cara a la formación de la plantilla de la próxima temporada. El lateral izquierdo ha jugado su segunda temporada como titular indiscutible en el club desde su llegada en 2022. Aunque renovó recientemente con el Rayo hasta 2030, su gran rendimiento ha desatado el interés de varios clubes europeos.
O la cláusula o nada
El Chelsea, que es uno de los más interesados, ha presentado una oferta por el futbolista que alcanzaría los 25 millones de euros entre fijos y variables. Es la segunda vez que contactan con el Rayo para intentar hacerse con los servicios de Chavarría, ya que hace una semana lanzaron una primera oferta de 15 millones. Pero en ambas ocasiones la respuesta ha sido la misma: o la cláusula o nada. Martín Presa, presidente del Rayo, no tiene intención de que uno de sus jugadores más importantes abandone el club y se remite a su cláusula de rescisión de 50 millones de euros.
Según el diario Marca, el Rayo podría aceptar una oferta de 25 millones de euros fijos, pero todavía no hay nada seguro. El jugador catalán, que es una petición expresa de Xabi Alonso, ya podría haberle dado el ‘sí quiero’ al club londinense. Marca habla de un acuerdo total entre el Chelsea y el futbolista, en el que Chavarría podría incluso haberse ofrecido a rebajarse el sueldo para facilitar un acuerdo entre todas las partes.
El dilema al que se enfrenta Beñat San José
Para Beñat San José, actual entrenador del Rayo, el futbolista es una pieza clave de cara a la próxima temporada y su salida sería un golpe duro. Tras la salida del ‘Pacha’ Espino y con la amenaza constante de grandes clubes europeos sobre la figura de Chavarría, la banda izquierda se ha convertido en uno de los objetivos a reforzar.
- El Valencia CF contacta con el FC Volendam por el portero Kayne van Oevelen
- Comunicado Oficial del Valencia Basket sobre Matt Costello
- Matt Costello abandona Valencia Basket y firma un contratazo con su nuevo equipo
- Sorprendente destino Champions para el exvalenciansita Peter Federico
- Meunier habla de su eliminación del Mundial en pleno fichaje por el Valencia CF: 'El futuro nos promete emociones hermosas
- Una leyenda y un exjugador del Valencia CF para la selección de Italia tras la marcha de Gattuso
- El posible aplazamiento del Valencia-Betis depende de un jugador tras el Argentina - Suiza
- Colocan a Mikael Jantunen en el radar de Valencia Basket