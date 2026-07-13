El Deportivo A Coruña oficializa su quinto fichaje

El Deportivo A Coruña continúa trabajando en su regreso a LaLiga 8 temporadas después y ya ha hecho oficial su quinto fichaje. Se trata del jugador danés Asp Jensen, que llega desde el Bayern de Múnich y firma hasta 2031. Detrás del futbolista también andaban otros equipos como Udinese y Lazio, pero el depor les ha ganado la batalla. Según la prensa alemana, la operación se ha cerrado por una cifra cercana a los 6 millones de euros y un porcentaje de una futura venta.

¿Quién es Asp Jensen?

El futbolista danés solamente tiene 20 años y llegó a las categorías inferiores del Bayern en 2022. Jensen debutó con el primer equipo el 12 de mayo de 2024 contra el Wolfsburgo y, aunque estuvo convocado en más ocasiones, nunca más volvió a jugar. Aun así, Jensen siguió acumulando experiencia con el filial y esta última temporada la ha pasado cedido en el Grasshopers suizo. Allí ha jugado 40 partidos, en los que ha metido 9 goles y ha dado 6 asistencias.

La posición del campo en la que más partidos acumula y mejores registros tiene Jensen es la de mediocentro ofensivo. Sin embargo, también puede jugar como mediocentro e incluso como extremo izquierdo. El jugador danés destaca por su creatividad y su buena capacidad de asociación.

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Un mercado muy completo

Este fichaje mantiene el camino seguido por el club coruñés hasta ahora, que se ha centrado en mezclar fichajes de jugadores con experiencia y jóvenes talentos. Además de Jensen, el Deportivo a lo largo de este mercado ha firmado a: Teun Gijselhart, Leo Román, Bright Ede y Lorenzo Amatucci. Además, el depor también está interesado en firmar a Ricardo Rodríguez y a Álex Moreno.