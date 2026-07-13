El Girona ficha a la perla valenciana de la cantera del Barça

Las grandes canteras producen jugadores de calidad que, en ocasiones generan un tapón que evita que jóvenes talentos logren dar los pasos necesarios para crecer. O los que consideran en un momento dado. El caso es que no es raro que valores de cuadros como FC Barcelona o Real Madrid salgan con destino a otros filiales o equipos de división mayor. No hay más que ver lo ocurrido recientemente con futbolistas como Álex Valle, Mac Guiu, Chadi Riad, Mikayil Faye a los que el filial culé se les quedó pequeño.

En las últimas semanas hubo más salidas, como ocurrió recientemente con Quim Junyent, estrella de España-sub 19 que se ha llevado el Europeo y que se negó a renovar para marcharse gratis. El caso de Brian Fariñas es diferente, pero tiene similitudes con los anteriores. Nacido hace 20 años en Benicarló, el mediocentro sabe de la cantidad de jugadores que ocupan dicha demarcación tanto en la primera plantilla como en los diferentes filiales. Con ánimo de gozar de minutos en una categoría superior, ha decidido marcharse del Barça. Eso sí, no muy lejos.

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El Barça se lo llevó del Villarreal

Fariñas, que abandonó de niño el fútbol base del Villarreal CF para alistarse al de La Masía, ha fichado ahora por el Girona. Era una salida cantada y ahora parece casi definitiva que dejará 1,5 millones de euros a cambio del 50% de los derechos del jugador. Con cinco goles y siete asistencias esta temporada, ha sido el jugador más empleado por Belletti en el filial culé. La buena sintonía entre clubes y la cercanía geográfica han sido claves para cerrar la propuesta de otro jugador de la Comunitat Valenciana con gran futuro.