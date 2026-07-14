Estos son los mejores laterales derechos gratis del mercado de fichajes

El Valencia CF tiene muchas carencias y los cuatro fichajes que ya han llegado al equipo sólo deben ser el principio de lo que hace falta para tener un equipo con verdaderas aspiraciones europeas. Entre el cuerpo técnico y la dirección deportiva tienen claro que faltan jugadores para reforzar todas las líneas, sabiendo que el problema del lateral derecho hay que atajarlo cuanto antes. Con el plantón de última hora de Thomas Meunier al club de Mestalla y la tardanza en recuperar el hilo con Andrés García, desde el club saben que los problemas físicos de Foulquier y las salidas de Thierry y Renzo han dejado descubierta la posición en el primer equipo. El filial deberá nutrir a Corberán en esta primera fase de la pretemporada.

La dirección deportiva, de todas formas, ya está trabajando en un 'plan C'. Hay seguimiento y contacto con otras opciones para cubrir el carril derecho, aunque está por ver si encaja en el perfil que desea Corberán. De la misma manera que Thomas Meunier estaba libre tras terminar su contrato con el Lille, el mercado de agentes libres siempre tiene opciones más que atractivas.

Meunier, con los colores belgas / EFE

Estos son los mejores laterales derechos sin equipo

El turco Zeki Çelik terminó contrato con la Roma y se fue al Mundial en busca de un cartel internacional que no parece haberle dado para mucho más. Con 29 años y un valor de mercado de 14 kilos, todo apunta a que terminará renovando con el equipo de la capital de Italia, que le ha estado esperando hasta ahora.

Una vieja gloria como Dani Carvajal no puede faltar en esta lista. Sin equipo tras terminar contrato con el Real Madrid, son varios los equipos que tratan de convencerle. No tiene prisa a sus 34 años y tras haberlo ganado todo.

Dani Carvajal, jugador del Real Madrid, ante el Elche. / Europa Press

Atendiendo al valor de mercado irrumpe en esta lista Gaizka Larrazabal, lateral derecho seguido por la Sampdoria tras quedar libre del Casa Pia portugués. Curiosamente es hijo de Aitor Larrazabal, histórico lateral izquierdo del Athletic Club.

Otros como el joven francés William Mikelbrencis o el ghanés Tariq Lamptey también se encuentran en la zona alta entre las mejores opciones. El primero, con 22 años, ha terminado contrato con el Hamburgo y son varios clubes los que le pretenden, tanto de Bundesliga como de Serie A. Hasta el Girona le habría contactado. Al menudo ghanés con pasaporte inglés se le quedó muy grande la Fiorentina y actualmente busca club tras salir de la cantera del Chelsea y no llegar a cuajar tampoco en el Brighton.

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El español Pol Lirola, que años atrás sonó para el Valencia CF y en 2022 jugó con el Elche, también se encuentra sin equipo, como el internacional portugués Ricardo Pereira, los internacionales por Países Bajos Hateboer y Veltman u otros jugadores de un escalón por debajo como Kouau, Mbabu, Zé Carlos, Atal, Busi o Ehizibue entre otros.