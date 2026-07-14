Víctor Valdepeñas se marcha a la Fiorentina
El defensa de 19 años recalará en la Serie A por una cifra cercana a los 8 millones de euros
La secretaría técnica de Florentino Pérez continúa haciendo caja con los talentos de Valdebebas. Otro de sus futbolistas formados en La Fábrica emigra del Real Madrid en busca de crecer futbolísticamente en el extranjero. Esta vez, le ha llegado el turno a Víctor Valdepeñas, que pondrá rumbo a Italia para incorporarse a las filas de la Fiorentina y participar en la pretemporada del conjunto ‘viola’.
Fabio Grosso, campeón del mundo en 2006 y nuevo técnico del club italiano, apuesta fuerte por el joven zaguero, quien firma un contrato de cinco temporadas. Este movimiento, como la reciente salida de Fran García al Betis, es por el 50% de los derechos del jugador. De esta forma, en Chamartín se guardan un derecho de tanteo para no perder la pista del futbolista, así como la capacidad de ingresar la mitad de la cifra de traspaso por una futura venta.
Debut con Xabi Alonso
Pese a la poca experiencia en la élite, el canterano blanco tuvo la oportunidad de defender por primera vez la camiseta del primer equipo en diciembre del año pasado, cuando el Real Madrid se impuso por 1-2 ante el Deportivo Alavés en Mendizorroza. Las ausencias de Fran García, Carreras y Ferland Mendy le permitieron a Valdepeñas desempeñar la función de lateral izquierdo, disputando 78 minutos antes de ser sustituido.
Sin embargo, no corrió tanta suerte con el Real Madrid Castilla. Pese a ser un fijo en los esquemas de Julián López de Lerma, el zaguero sufrió una lesión en el gemelo que le impidió disputar los playoffs de ascenso a LaLiga Hypermotion.
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