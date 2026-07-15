Ander Herrera regresa al Real Zaragoza quince años después
El centrocampista de 36 años firma por una temporada tras finalizar contrato con Boca Juniors
El Real Zaragoza ha recuperado a una de sus viejas glorias. Tras su dramático descenso a 1ª RFEF, el conjunto maño ha alcanzado un acuerdo con Ander Herrera para que el canterano regrese a la que fue su casa desde los once años. Con 86 partidos defendiendo el escudo del león, Herrera se une al proyecto para devolver a un histórico como el Real Zaragoza al fútbol profesional.
Desde que debutase en 2009 con el primer equipo ante el Levante UD y lograse el ascenso dos temporadas después a Primera División, el futbolista se convirtió en una parte importante de la historia del club aragonés. Sin embargo, pese al éxito cosechado, en 2011 tuvo que poner rumbo al Athletic Club en una operación beneficiosa económicamente para ambas partes.
Después de tres temporadas en La Catedral, el Manchester United se hizo con sus servicios y el futbolista tuvo la oportunidad de militar en la Premier League durante cinco campañas. Posteriormente, el PSG le hizo llegar libre a la capital francesa tras acabar contrato en Inglaterra. En Francia, una etapa llena de lesiones no le permitió brillar en la Ligue 1, desde donde decidió volver al Athletic Club para recalar en la Liga EA Sports.
Un regreso fallido
A principios del año pasado, el Real Zaragoza ya intentó su fichaje, pero después de ciertos desacuerdos con la directiva, la operación quedó en nada y el centrocampista optó por cumplir otro de sus sueños, el de jugar para Boca Juniors. Con el club ‘xeneize’ ha disputado 29 partidos y ha logrado un gol. Ahora, el hijo pródigo volverá a jugar en La Romareda en el peor momento de la historia del club, pero con el objetivo cumplido de poder retirarse en el equipo de sus amores.
- ¿Por qué ha dejado plantado Meunier al Valencia CF?
- Ni Cömert ni Meunier: el mayor desplome del Valencia CF en un Mundial en medio siglo
- Alineaciones oficiales del Francia - España de semifinales del Mundial 2026: onces confirmados de De la Fuente y Deschamps
- El Valencia reactiva la vía Andrés García tras caerse el fichaje de Meunier
- El Valencia llega tarde al último intento por Andrés García, que fichará por el Getafe
- Estos son los mejores laterales derechos gratis del mercado de fichajes
- Oficial: Oriol Romeu ya tiene nuevo equipo
- Ya hay horario para las tres primeras jornadas de LaLiga: aplazado el partido contra el Betis