Ander Herrera regresa al Real Zaragoza quince años después

El Real Zaragoza ha recuperado a una de sus viejas glorias. Tras su dramático descenso a 1ª RFEF, el conjunto maño ha alcanzado un acuerdo con Ander Herrera para que el canterano regrese a la que fue su casa desde los once años. Con 86 partidos defendiendo el escudo del león, Herrera se une al proyecto para devolver a un histórico como el Real Zaragoza al fútbol profesional.

Desde que debutase en 2009 con el primer equipo ante el Levante UD y lograse el ascenso dos temporadas después a Primera División, el futbolista se convirtió en una parte importante de la historia del club aragonés. Sin embargo, pese al éxito cosechado, en 2011 tuvo que poner rumbo al Athletic Club en una operación beneficiosa económicamente para ambas partes.

Después de tres temporadas en La Catedral, el Manchester United se hizo con sus servicios y el futbolista tuvo la oportunidad de militar en la Premier League durante cinco campañas. Posteriormente, el PSG le hizo llegar libre a la capital francesa tras acabar contrato en Inglaterra. En Francia, una etapa llena de lesiones no le permitió brillar en la Ligue 1, desde donde decidió volver al Athletic Club para recalar en la Liga EA Sports.

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Ander Herrera con el Athletic Club / EFE

Un regreso fallido

A principios del año pasado, el Real Zaragoza ya intentó su fichaje, pero después de ciertos desacuerdos con la directiva, la operación quedó en nada y el centrocampista optó por cumplir otro de sus sueños, el de jugar para Boca Juniors. Con el club ‘xeneize’ ha disputado 29 partidos y ha logrado un gol. Ahora, el hijo pródigo volverá a jugar en La Romareda en el peor momento de la historia del club, pero con el objetivo cumplido de poder retirarse en el equipo de sus amores.